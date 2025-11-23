Un kamikaze provoca una colisión múltiple en Zamora

Un vehículo que circulaba por los carriles del sentido contrario en la Autovía del Noroeste (A-6), dentro del término municipal de Castrogonzalo (Zamora) ha provocado este domingo un accidente al chocar con otros dos vehículos.

El siniestro se ha producido sobre las dos y media de la tarde y ha provocado heridas a un hombre de 65 años y una mujer de 53 quienes han sido trasladados en un helicóptero de emergencias sanitarias y en una UVI móvil al un hospital de León.

La colisión frontal se ha producido minutos después de las dos y media de la tarde de este domingo 23 noviembre, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, informa Efe.

Cinco minutos después de la primera llamada de alerta se informó del choque en el que se habían visto implicados tanto el vehículo que iba en sentido a Madrid por la calzada destinada a los vehículos que viajaban en sentido Galicia, y otros dos vehículos que circulaban correctamente, según dichas fuentes.