La lluvia deja más de 25 litros por metro cuadrado en el Puerto del Pico (Ávila) en las nueve primeras horas del 1 de noviembre

La lluvia que cae intensamente en las provincias de Ávila y Salamanca desde primera hora de este sábado, 1 de noviembre, dejó 25,6 litros por metro cuadrado en el abulense Puerto del Pico con datos recogidos hasta las 9.00 horas de hoy.

Así lo señala el informe de observación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también señala que las localidades salmantinas de Bañobárez, Saelices el Chico y Villarino de los Aires recogieron más de 20 litros por metro cuadrado en las primeras horas de este sábado.

De igual forma, entre los diez lugares del país donde más llovió durante la madrugada, se sitúa la localidad zamorana de Villadepera, donde se registraron 22,2 litros por metro cuadrado.

La Aemet mantiene para toda la jornada de hoy, hasta las 22.00 horas, el aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en el Sistema Central y el sur de Salamanca, mientras que en el resto de la provincia charra y en el sur de Ávila, se esperan precipitaciones con hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Fuertes vientos durante la madrugada

La lluvia ha llegado también acompañada de fuertes vientos durante la madrugada de este sábado, ya que la estación de esquí de La Covatilla, en el sur de Salamanca, registró rachas de hasta 107 kilómetros por hora a las 4.50 horas de hoy.

De igual forma, en la estación de esquí de La Pinilla, en la provincia de Segovia, las rachas de viento llegaron a alcanzar los 87 kilómetros por hora y en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión, se registraron rachas de 82 kilómetros por hora.