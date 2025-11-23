Madrid y Baleares domina en el Campeonato de España de Kendo celebrado en Valladolid

El pabellón Lalo García de Valladolid fue escenario, este fin de semana, del Campeonato de España de Kendo. Una modalidad de arte marcial, inscrita dentro de la Federación de Judo y Deportes Asociados, y que por primera vez recala en la capital vallisoletana. Una “esgrima tradicional, que viene del mundo de los samuráis y que utiliza una caña de bambú en forma de espada”, en palabras de los organizadores del evento.

En esta ocasión se dieron cita más de 150 deportistas de las categorías infantil, cadete, junior y senior, tanto masculino como femenino, y para competir de forma individual y por selecciones. Un Nacional al que han acudido representantes de hasta 13 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.

Madrid, Baleares y Valencia fueron los dominadores de una competición que se prolongó hasta el domingo al mediodía, con la prueba individual mientras que el sábado fue el torneo por equipos. En categoría femenina, la madrileña Varo se llevó el oro por delante de la canaria Asensio. La valenciana Moreno y la madrileña Cortés compartieron el bronce, tras caer en semifinales, mientras que el premio a la más combativa fue para la catalana Palau.

En la competición masculina, el título nacional fue para el valenciano Zuroaga, por delante del madrileño Recio. El bronce fue para el valenciano Pina y el catalán Salce, mientras que el premio a la combatividad fue para el canario Sánchez.

La categoría junior fue para Urrero, de Madrid, por delante de Lusarreta (Murcia), Toymil y Castro, ambos de Baleares. Moreno (Cantabria), se llevó el galardón al más combativo. En cadete, triunfo para el balear Strada, por delante del gallego Komatsu, el andaluz Giménez y el balear Castro. Y en infantiles, doblete de Baleares, con Aibar y Aguilera, mientras que el bronce fue para Cano (Madrid) y para Avetisov (Canarias).

Por lo que se refiere a la competición por equipos, celebrada en la jornada de sábado, Madrid se llevó la victoria en masculino y femenina. En chicas se impuso a Valencia, mientras que Baleares y Andalucía cayeron en semifinales. El premio de la combatividad fue para la andaluza Pajares. En hombres, Madrid es el nuevo campeón de España, seguido de Valencia, Cataluña y Baleares. El andaluz Tirado se llevó el trofeo al más combativo.