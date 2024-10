Mañueco carga contra Vox y las «mentiras» de Sánchez en vivienda

Con el recuerdo de Francisco Javier Carrera, procurador de Vox fallecido hace unas semanas y la toma de posesión de Rebeca Arroyo de su escaño arrancaba esta tarde un nueva y tensa sesión de control a al Gobierno regional en las Cortes de Castilla y León, repleta de acusaciones y cruce de reproches.

De nada servían las palabras unas horas antes del ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y del otrora líder socialista Jesús Quijano, antiguos rivales en las urnas, durante la presentación del libro «Castilla y León, 40 años de autonomía», precisamente en la casa de todos. Ambos aprovechaban este acto para, ante la crispación política actual por la que atraviesa España, llamar a los políticos actuales a tender puentes y eliminar las trincheras.

Pero poco duraba ese alegato en el hemiciclo. Lo que tardaba el socialista Tudanca en tomar la palabra en su cara a cara con Mañueco sobre vivienda, para llamar al presidente el «mayor especulador inmobiliario» de la historia de Castilla y León , además de echarle en cara que no le preocupan las personas que no pueden tener un hogar y que solo esté centrado en los pisos turísticos o en la ocupación de viviendas.

Tras el líder socialista llegaba el turno de Juan García-Gallardo, portavoz de Vox y ex presidente de la Junta, que volvía a preguntar a Mañueco después de que en el anterior pleno no pudiera al no presentar las preguntas a tiempo su partido.

El dirigente burgalés llamaba «progre de conveniencia» al jefe del Ejecutivo y más o menos confirmaba que no apoyarán el techo de gasto que se vota mañana ni los presupuestos que presentó la Junta. Entre otras cosas, según Gallardo, porque el de Mañueco «es un Gobierno abortista, que apoya la inmigración masiva e ilegal, así como el revanchismo histórico o la Agenda 2030». «Coger los votos de la derecha para hacer políticas de izquierda -proseguía-es una estafa política».

El líder popular, por su parte, no se arredraba ante ambos portavoces. Al líder socialista le recordaba las 182.000 viviendas que prometió construir Sánchez de las que no se sabe nada, que respalde a los «okupas» o su intención de intervenir el mercado. Mañueco, por el contrario, defendía las medidas de la Junta con menos impuestos, más ayudas a familias y jóvenes, mediante la construcción a precios asequibles, la rehabilitación de casas para el alquiler joven aumentando el parque público un 25 por ciento. «Estos son hechos, no las chapuzas y mentiras de Sánchez», decía.

Y al dirigente de Vox le afeaba su «obsesión» con el PP y que se esté equivocando de adversario «para aplauso y disfrute del PSOE y de Sánchez», y acusaba a los dirigentes de la formación conservadora en la Comunidad de ser unos «títeres» de Abascal.

Al respecto, les echaba en cara su marcha del Gobierno y que estén más preocupados de las estrategias políticas que de las personas, como se ha visto al no sentarse con el consejero Fernández Carriedo para abordar los presupuestos.

Ampliación en León del Parque Tecnológico

Por otro lado, durante su cara a cara con el leonesista Luis Mariano Santos, el presidente de la Junta defendía que la provincia de León es la que cuenta con más inversión en el anteproyecto de Presupuestos de 2025, algo que el portavoz de la UPL rechazaba.

Si bien, el jefe del Ejecutivo regional aprovechaba una de sus intervenciones para anunciar que en el próximo mes de enero se licitarán las obras de ampliación del Parque Tecnológico de la capital leonesa.

Algo que, según Mañueco, supondrá ampliar en 53 las hectáreas de este espacio gracias a una inversión de 13 millones de euros.