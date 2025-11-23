Mañueco expresa el “cariño y consuelo” a la familia y allegados del minero de Laciana fallecido en el accidente de Asturias

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó sus condolencias a la familia del minero Anilso Soares de Brito, fallecido a los 42 años -junto a otro compañero de 32, Óscar Díez- en el accidente ocurrido en una explotación ubicada en Cangas del Narcea, Asturias, cuyo funeral se celebró en la tarde de este domingo en la localidad de Caboalles de Abajo, en el municipio leonés de Villablino, donde residía.

“Desde lo más profundo de nuestro corazón”, dijo, quiso “compartir el dolor” de sus seres queridos. “En estos momentos tan duros, tan difíciles y tan complicados queremos estar con ellos y darles nuestro cariño y nuestro consuelo”, sostuvo el jefe del Ejecutivo, y recordó que la comarca ya fue “duramente golpeada” este año en el accidente, ocurrido también en una explotación minera de Asturias, en el que perecieron cuatro de sus vecinos.

“Quiero que todos sean conscientes de que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a su lado y queremos generar para el futuro noticias más agradables y más positivas y que desde luego todo lo que haya que esclarecer pues que se esclarezca y que se dé respuesta lo antes posible a la familia, a las dos familias porque hoy tanto Asturias como Castilla y León estamos de luto”, añadió.

El presidente del Principado de Asturias, Adrían Barbón, asistió también al funeral del minero leonés después de despedir a su paisano en una ceremonia previa en Posada de Rengos. También estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Anilso Soares de Brito estaba casado y era padre de dos hijos. Se da la trágica circunstancia de que uno de sus hermanos falleció también en un accidente en la mina cuando tenía 18 años.