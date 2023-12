Más de 12.000 empleos sin cubrir en Castilla y León: estos son los sectores que necesitan trabajadores

España, en general, y Castilla y León, en particular, tienen un problema laboral de primera magnitud, y que no es otra que la falta de mano de obra en muchos sectores, y que cuenta con una difícil solución a corto plazo, por cuanto en el origen subyace un problema de falta de formación que no se soluciona en dos días como se dice por estos lares.

En el último informe estadístico disponible del INE correspondiente al tercer trimestre de este año, se revela en Castilla y León había 12.067 vacantes laborales sin cubrir, el segundo mayor registro histórico de la Comunidad, que alcanzó su cifra récord en el mismo periodo del año pasado, con 12.750. España, con el mismo problema de mano de obra, alcanzó su récord de puestos sin cubrir en el tercer trimestre de este año, con 155.797.

Una "preocupante" realidad para el mercado laboral que afectará a la producción y competitividad, según apuntan desde la patronal CEOE, desde donde explican la despoblación, el incremento de las jubilaciones sin relevo generacional, los cambios culturales y, especialmente, a la situación de las propias vacantes laborales que denotan una ausencia de diversos perfiles profesionales, está detrás de esta problemática que, además, reduce las posibilidades de relevo generacional en las empresas familiares, provoca otro obstáculo para el crecimiento de las pymes e, incluso, produce cierres de empresas, pérdida de proyectos y una diáspora del tejido productivo de las zonas despobladas hacia las más dinámicas.

Aparte de la falta de formación, en la CEOE aseguran que la ausencia de homologación de titulaciones para el ejercicio de la profesión”, (canje de permiso de conducir y obtención de CAP, entre otras) cuando se habla de la contratación de extranjeros, es otra de las trabas existentes que deberían corregirse.

Si bien, la situación no es igual en todos los sectores de actividad, aunque hay algunos que se llevan la palma, donde urgen trabajadores pero no se encuentran por esta falta de formación sobre todo. Es el caso, del transporte de viajeros y mercancías; la hostelería, que requiere de cocineros, camareros y ayudantes; y la construcción, con carencias de personal técnico, encargados, supervisores, operadores de maquinaria, instaladores, albañiles, electricistas, fontaneros, soldadores, alicatadores y conductores, según señalan en la CEOE.

El sector industrial tiene problemas en las cárnicas, de matarifes y peones; y en general de técnicos de mantenimiento y especializados; mientras que en agricultura y ganadería faltan tractoristas, encargados de explotaciones y peones, y pastores, esquiladores y peones.

Otros sectores afectados por la falta de mano de obra son la atención sanitaria (personal para la atención de dependientes); talleres (mecánicos, chapistas y carroceros); madera (conductores, aserradores y carpinteros) y cerrajería y carpintería metálica (cerrajeros y carpinteros).

En la inmensa mayoría de las ocasiones se ofertan trabajos estables, excepto los trabajos propios de temporada como los que se dan, fundamentalmente, en el sector agrario.

También hay dificultad para encontrar perfiles STEM (sigla en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) o muy técnicos; en un contexto de cambio en muchos sectores antes más intensivos en mano de obra no cualificada, como la construcción, pero que cada vez más precisan trabajadores formados en tecnologías”.

Cómo corregir este problema

Por todo ello, desde la patronal consideran que para revertir esta situación habría que impulsar programas formativos específicos con los contenidos necesarios para el desarrollo de cada puesto de trabajo; contenidos adaptados a las nuevas necesidades de la empresa, a los nuevos procedimientos de trabajo y a las demandas de los consumidores, en un mercado “muy cambiante”. “En definitiva, cualificación y profesionalidad”, apuntan e, declaraciones recogidas por Ical.

Asimismo, apuestan por agilizar más los trámites para que, tratándose de trabajadores extranjeros, vinieran ya con habilitación o que tardaran menos en obtenerla.

Y a nivel de gestión, reclaman abrir más puntos de asesoramiento para ayudar a los trabajadores/ empresarios a realizar las correspondientes gestiones para obtener las autorizaciones correspondientes para facilitar la contratación.

Por último, llaman a potenciar la Formación profesional dual, porque es “clave” tanto en el supuesto de trabajadores del país como extranjeros.