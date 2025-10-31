Mia Hansen-Løve recibe la Espiga de Honor de la Seminci como “una de las grandes voces del cine contemporáneo”

El Teatro Calderón de Valladolid vistió hoy sus mejores galas para acoger la entrega de la Espiga de Honor a la cineasta francesa Mia Hansen-Løve, que recibió el trofeo de manos del director de Seminci, José Luis Cienfuegos, instantes antes de la proyección de ‘Magallanes’, el último largometraje del cineasta filipino Lav Diaz. La Semana Internacional de Cine de Valladolid quiso así reconocer a quien Cienfuegos calificó el día que anunció la concesión como “una de las grandes voces del cine, no solo europeo sino contemporáneo”.

En su opinión, la huella de la realizadora francesa “se puede apreciar en las y los cineastas más relevantes ahora mismo del cine español” y, a través de sus largometrajes, “ofrece una mirada distintiva en su exploración de la familia y el amor romántico”.

Nacida en París en 1981, Mia Hansen-Løve debutó en el cine como actriz en 1998, cuando mientras estudiaba en el instituto, la descubrió Olivier Assayas para encarnar a uno de los personajes de ‘Finales de agosto, principios de septiembre’. A sus órdenes volvería a trabajar dos años después en ‘Los destinos sentimentales’, y tras ejercer la crítica en la revista ‘Cahiers du Cinéma’, empezó a dirigir varios cortometrajes hasta debutar en el largo en 2007 con ‘Tout est pardonné’, Premio Louis Delluc al mejor debut francés del año, que recupera Seminci esta misma tarde en un pase dentro del apartado Proyecciones Especiales, a las 19.45 horas en la Sala Fundos.

Su filmografía como cineasta incluye otros siete largometrajes: ‘Le Père de mes enfants’ (2009), ‘Un amour de jeunesse’ (2011), ‘Eden: Lost in Music’ (2014), ‘El porvenir’ (2016, Oso de Plata a la mejor dirección en Berlín), ‘Maya’ (2018), ‘La isla de Bergman’ (2021) y ‘Una bonita mañana’ (2022). Actualmente tiene pendiente de estreno ‘If Love Should Die’, su próximo proyecto.