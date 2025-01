Oncobierzo entrega a la Junta más de 100.000 firmas para reclamar mejoras en la Oncología del Hospital del Bierzo y toda la sanidad en la comarca

La plataforma Oncobierzo entregó este martes 7 de enero, en las oficinas de la Junta de Castilla y León en Ponferrada, 101.700 firmas para volver a reclamar al Gobierno autonómico mejoras en la Oncología del Hospital del Bierzo y en toda la sanidad de la comarca. Los portavoces consideran que ya es hora de que la Junta “se de cuenta de la situación que estamos pasando en el Bierzo”.

Así lo dijo a las puertas de las oficinas de la Junta uno de los miembros de Oncobierzo, Tito Gago, quien cree que estas rúbricas, recogidas desde el pasado mes de octubre, son “una clara muestra de lo que la sociedad berciana está pensando en estos momentos”.

Gago afirmó a Ical, que a pesar de los anuncios del consejero de Sanidad y la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, las cosas no han cambiado nada en Oncología desde ellos iniciaron su campaña, en la que además de recoger firmas, han realizado numerosos llamamientos a través de las redes sociales, pegaron carteles por toda Ponferrada e incluso celebraron, en 1 de diciembre, una gran manifestación por las calles de la capital berciana. “No ha cambiado absolutamente nada. Han hecho cambios en algunos aspectos, que son un simple lavado de cara, pero lo que nosotros reclamamos sigue igual. No tenemos oncólogos, las salas de tratamientos siguen siendo escasas. Y hay otros servicios, que no son Oncología, donde siguen faltando médicos”, explica Gago.

El portavoz de Oncobierzo lamentó que Alejandro Vázquez aún no les haya recibido, a pesar de que solicitaron una reunión con el consejero. “Solo nos hemos reunido con el gerente, pero del consejero no sabemos nada. A nosotros no nos corresponde pedir dimisiones pero sí que se den cuenta de que la sociedad está reclamando una atención adecuada”, prosiguió, pidiendo también a todos los políticos de la comarca que “hagan algo”. La plataforma no descarta tomar más medidas o hacer más movilizaciones.

Por otro lado, una de las pacientes de Oncología, Mari Paz Prada, quiso dar su testimonio para remarcar que las medidas que se han anunciado desde la Consejería de Sanidad no son reales, como el hecho de que la mayoría de los médicos que están atendiendo Oncología, llegan desplazados desde otros hospitales de Castilla y León. “Yo aún, hace quince días, fui a la consulta y mi oncólogo no estaba, me atendió otro. Me habían hecho una prueba, mi oncólogo me había dicho un resultado y el que vino me dio otro. Esto es a lo que nos lleva que vengan oncólogos que no están fijos siempre”, explicó. También cree que las nuevas salas habilitadas son un simple “lavado de cara” y que hay cosas que todavía no funcionan, como la enfermera de acompañamiento. “Que pinten o hagan estas cosas a nosotros no nos sirve de nada”, insistió.

Prada relató que a ella le corresponde el médico que está en plantilla, y que durante su última consulta habían trasladado a planta. “No sé si es porque ese día había una visita, entonces para quedar bien lo mandamos a planta. No sé si sería por eso”, reflexionó. “Se anuncian muchas cosas pero no hacen lo que tienen que hacer. Con estas firmas demostramos que importa lo que está pasando. Que reaccionen de una vez”, finalizó.