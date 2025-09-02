Oro de Castilla, a la vanguardia de Rueda

Para muchos el número 13 es un mal augurio, para la familia Oro de Castilla es el resultado del trabajo y la dedicación en sus viñedos de la Denominación de Origen Rueda. Oro de Castilla ha sido la bodega de esta denominación con más reconocimientos en la guía de Vinous, una publicación independiente que llega a más de 100 países y que cuenta con 1,5 millones de suscriptores. Esta es la publicación de referencia a nivel internacional por su consistencia y seriedad Independientemente de los vinos reseñados, es importante la mención de Oro de Castilla como “el elaborador más preciso de la zona, lo que viene a reconocer la consistencia de los vinos desde hace tiempo”.

De los 13 vinos seleccionados por Joaquín Hidalgo, responsable de las catas en España para Vinous, para su publicación en el número de julio de éste año, destacan los que nacen en la Finca Los Hornos. Así el Gran Vino de Rueda Finca Los Hornos (2022, 2023) y el Verdejo Finca Los Hornos (2017) alcanzaron los 94 puntos, extraordinaria puntuación para un vino blanco.

Por si fuera poco, para reafirmar el valor de este suelo pedregoso, Verdejo Finca los Hornos (2019) fue valorado con 93 puntos por el crítico argentino Esto demuestra que Finca de Los Hornos es el origen de un vino muy singular ya no solo por la escasa producción de uva. Tal y como destaca Joaquín Hidalgo estos "verdejos delicados y atractivos que provienen de suelos excepcionalmente ácidos".

Si hablamos de las elaboraciones destinadas a consumirse más jóvenes, como Oro de Castilla Verdejo y Sauvignon Blanc, en ambos casos destaca en sus primeros años de vida los aspectos “balsámicos y salinos, con acidez vibrante”, y ya en su madurez, los tonos de hidrocarburo y caliza, lo que los hace “fascinantes y extraordinariamente bien evolucionados”. Los 7 vinos catados están entre 92 y 93 puntos.

Oro al alcance de todos: Gran Medalla de Oro

Pero la alegría en los viñedos de la bodega Oro de Castilla no acaba con la lista de Vinous. En la Guía Vino Cotidiano -guía de referencia que reconoce a los mejores vinos a precios asequibles- ha recibido hasta 5 medallas.

Destaca por encima de todos Oro de Castilla Verdejo (2024) reconocido un Gran Oro. Por otro, lado dos vinos: Oro de Castilla Sauvignon Blanc (2024) y Oro de Castilla Crianza (2021) obtuvieron la medalla de Oro, mientras que Quivira Verdejo (2024) y Gaudeamus (2023) la de Plata.

La Guía Vino Cotidiano es una publicación dependiente de Opus Wine que anualmente recoge alrededor de 800 referencias de vinos de todo el mundo que deben cumplir dos condiciones: tener una puntuación superior a 85 y, la más importante, costar menos de 15 euros.

La presencia de cinco vinos de Oro de Castilla reconoce el trabajo que se hace en esta bodega y demuestra que el buen vino es accesible a cualquier paladar. Estas puntuaciones, unidas al resto de las recibidas por críticos internacionales, ratifica que Oro de Castilla “es la referencia de Rueda en cuanto a calidad, continuidad y solidez de los vinos que elabora".