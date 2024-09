La polémica de la uva godello llegará a los tribunales

La polémica de la uva godello entre la DO Bierzo y Rueda llegará a los tribunales.

La Denominación de Origen berciana quiere llegar hasta el final en este asunto porque perjudica a los intereses de los bodegueros de la zona y a la propia variedad de la uva, ha puesto en manos de sus abogados su utilización para la elaboración de los vinos de Rueda, en la provincia de Valladolid, según ha avanzado su presidente, Adelino Pérez.

Pérez asegura que esta variedad es testigo de las cepas centenarias bercianas, mientras que en Rueda se planta desde 1996.

"Defendemos las cosas autóctonas, centenarias y luchamos por defender lo que hemos hecho bien", apunta, en declaraciones recogidas por Efe.

Pérez reconoce que "no hay uvas exclusivas", en lo que le da la razón a la consejera, que aseguraba que el Godello "no es de nadie", pero también advierte de que se debe tener en cuenta las características de una zona que no puede hacer competencia a Rueda, puesto que se basa en el minifundismo y en el viñedo viejo.

Advierte de que el precio de la uva, cuando la producción de Rueda crezca, podría menguar de tal forma que pondría en peligro a bodegas bercianas que han crecido gracias a esta variedad.

Pérez mantiene su postura de ir "hasta el final" con las alegaciones posibles a la solicitud de Rueda y ahora llevando a los juzgados esa decisión.

La consejera de Agricultura, María González, reiteró la pasada semana en las Cortes de Castilla y León que la DO Rueda puede hacer uso de la Uva Godello, tras la polémica suscitada con esta autorización en la DO Bierzo, que considera que esa variedad es su abanderada y debe primar su preservación en la zona.