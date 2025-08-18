Preocupan en Salamanca el avance del incendio de Jarilla (Cáceres) y el riesgo en las Arribes portuguesas

La provincia de Salamanca mantiene hoy bajo vigilancia dos puntos que generan especial preocupación: el incendio de Jarilla, en Cáceres, que podría haber alcanzado ya la zona de las gargantas en Candelario, y un fuego declarado en las Arribes portuguesas cuyo fuerte paveseo ha provocado la caída de pavesas en el lado salmantino, atendidas a tiempo por los medios de extinción.

En el caso de que alguna de esas pavesas llegara a prender en territorio de las Arribes, la extinción resultaría “muy complicada por la orografía”, señaló Urko Bondía, jefe de la jornada del operativo en Salamanca.

Bondía explicó que en estos momentos el incendio de Jarilla “es el que ahora mismo tendría más amenaza para Castilla y León, tanto para las provincias de Salamanca como para la de Ávila”. Según precisó, a primera hora de la mañana se está realizando un vuelo de reconocimiento para comprobar la evolución de las llamas y determinar “la posible intervención del operativo Infocal”.

Incendios en Salamanca

En cuanto a la situación en la propia provincia, Bondía confirmó que el fuego declarado en La Alberca pasó a controlado sobre las 9.00 horas de hoy y no ha tenido evolución. Por su parte, el incendio de El Payo, que estuvo en nivel 2, se mantiene activo en fase de nivel 0 sin incidencias relevantes.

Respecto al incendio de Cipérez, Buendía indicó que ayer se rebajó el nivel de gravedad de 2 a 1 y los vecinos evacuados pudieron regresar ya en la tarde del sábado a sus domicilios.