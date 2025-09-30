"El Puente" lanza la campaña ‘Tacha el estigma’ para derribar prejuicios sobre la salud mental

La asociación El Puente Salud Mental Valladolid ha presentado, en la sede de la Diputación de Valladolid, la campaña ‘Tacha el estigma’, iniciativa que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la salud mental y derribar mitos y falsas creencias que todavía existen en torno a ella.

El acto de presentación ha contado con la participación del diputado del Servicio de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo y la presidenta de El Puente Salud Mental Valladolid, Raquel Barbero quien subrayó que el estigma sigue siendo una de las principales barreras en salud mental. “Muchas personas no piden ayuda por miedo a ser juzgados, y eso genera un sufrimiento que se puede evitar”.

Gracias a la financiación de la Diputación de Valladolid, la campaña llegará a diferentes municipios de la provincia de Valladolid como Medina de Rioseco, Tudela de Duero, Rueda o La Cistérniga con acciones de sensibilización, información y participación social que inviten a la ciudadanía a ‘tachar el estigma’.

“Queremos salir a la calle, conectar con la sociedad y cambiar miradas”, explicó Barbero, destacando la importancia de acercar el mensaje a los espacios públicos donde las personas conviven.

La campaña incluye materiales divulgativos como bolis, libretas, pulseras... “El más simbólico es el boli, porque con él invitamos a la sociedad a tachar el estigma y a escribir nuevas historias, libres de prejuicios y llenas de oportunidades”, subraya Barbero.

También se desarrollarán actividades de reflexión colectiva como el juego ‘Mente en raya’, inspirado en el tres en raya. A través de frases sobre salud mental que los participantes deben identificar como mito o realidad, el juego busca derribar prejuicios de forma lúdica, cercana y participativa.

Con esta campaña El Puente Salud Mental Valladolid quiere promover una sociedad en el que las personas con problemas de salud mental se sientan incluidas y respetadas, con las mismas oportunidades que cualquier otra.

“El estigma se traduce en discriminación, rechazo y aislamiento. Si logramos que más personas hablen sin miedo, que más familias apoyen sin prejuicios y que más empresas abran sus puertas, habremos dado un paso enorme”, añade Barbero.