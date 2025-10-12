La respuesta viral del dueño de una cafetería a un cliente que se quejó de los precios

Las relaciones entre los propietarios o trabajadores de bares y restaurantes con los clientes dan muchas anécdotas y curiosidades. Más que un libro se podría escribir una enciclopedia con todos los rifirafes que suelen ocurrir a diario, casi siempre por quejas aparentemente absurdas de los consumidores, cada vez más exigentes.

También están las de los que se hacen llamar youtubres o tiktokers con muchos seguidores en redes sociales y que pretenden comer o cenar por la patilla en un restaurante a cambio de hacer una buena reseña o promoción del establecimiento en cuestión. Una "colaboración", como suelen llamar estos expertos de las redes sociales, que no siempre sale adelante.

Las protestas de los clientes suelen ser contestadas por los dueños cada vez conmás frecuencia, hartos de gente "con mucha jeta" y para rebatir comentarios ofensivos que se cuelgan en las redes sociales, al menos para dar su punto de vista de lo ocurrido.

Muchas de estas contestaciones son ingeniosas y graciosas y rápidamente se hacen virales y se expanden por estas plataformas de comunicación.

Es el caso que ocupa estas líneas de LA RAZÓN, y que ocurría en una cafetería de Salamanca, de nombre Caledonia Coffe, situada en la calle Peña Primera, 19 de la capital charra, y especializada en desayunos y brunchs.

El propietario recibía un comentario de un cliente algo molesto por los precios y por el local, que decía así:

"Nos encanta desayunar allá donde vamos por el mundo y este lugar tiene algo único, realmente. Tiene los precios más caros que hems visto en ninguna parte. Una tosta de tomate y aguacate con unas pipas por encima de 9,70 euros y de ahí para arriba.

Además, el local no tiene vistas a ningún lado y está hacinado en unas mesas pequeñas. Sorprendentemente, el local estaba hasta arriba, así que la comida tiene que ser de una calidad suprema. Volveremos cuando nos toque la lotería. Hasta entonces, hay mil sitios en Salamanca donde disfrutar de un buen desayuno con vistas espectaculares".

Además, le puntuaba solo con una estrella hasta un total de cinco.

Captura de la conversación entre cliente y propietario en redes sociales La Razón La Razón

La respuesta del propietario de Caledona Coffe no se hizo esperar mucho para después hacerse viral:

"Juega al Euromillón...combinación que te hará rico. Buena suerte"