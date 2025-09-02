De la Rosa reitera la “mano tendida” de Carlos Martínez a la Junta para que Castilla y León tenga unos Presupuestos para la reconstrucción

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, insistió hoy desde Soria en la “mano tendida” del líder de los socialistas de la Comunidad, Carlos Martínez, al Gobierno de Castilla y León para poder disponer de unos Presupuestos en 2026 y, con ellos, iniciar la reconstrucción tras los incendios que han asolado gran parte del oeste de la Comunidad.

Tras mantener una reunión de trabajo con el PSOE de Soria, De la Rosa subrayó, en un comunicado remitido por el PSOE de Castilla y León a Ical, en la necesidad de sentar las bases para disponer de un pacto autonómico que permita “blindar” el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios que se ha visto superado por la “ineficaz” gestión de la Junta antes y durante los incendios.

De la Rosa incidió en la “responsabilidad” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones ante la magnitud de lo sucedido, ya que el presidente de la Junta “es el responsable” de los recortes del operativo o de considerar “absurdo y un despilfarro” mantenerlo durante todo el año, como expresó en su momento el consejero de Medio Ambiente.

Por otra parte, y tras la reunión, el dirigente socialista puso en valor los “éxitos” del PSOE en Soria y mostró su deseo de “extrapolarlos” al resto de la Comunidad gracias a un “proyecto y un liderazgo sólidos”.