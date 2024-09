Sanz Vitorio: “Si la corrupción es su nueva imagen para la Marca España, la campaña será barata, pero nos va a salir muy cara”

El senador del Partido Popular (PP) por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, ha dejado en evidencia al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno,del Senado, al preguntarle directamente si conoce algún paísdemocrático en el que su presidente no dimita estando su mujer imputada por corrupción, como sucede con Pedro Sánchez.

El dirigente popular ha afeado al ministro que hasta la prensa internacional se ha hecho eco de la corrupción “que persigue a la mujer de Sánchez”. En este sentido, ha ironizado con que “si es esta la nueva imagen de la Marca España, la campañapublicitaria es barata, pero nos va a salir muy cara”, y ha añadido que “pseudomedios” como Washington Post, Le Figaro, Rai, La República, Le Monde o Bloomberg han llegado a decir que había algo más que sospechas; o que es un duro golpe para el presidente del Gobierno”.

Además ha destacado que “las parejas de dirigentes internacionales también han criticado el caso Begoña Gómez y menciona a Miriam González, mujer de Nick Clegg, ex vice primer ministro británico durante el Gobierno de David Cameron”, quien en declaraciones a medios internacionales señaló que si ella “hubiese hecho esto en Reino Unido se me habrían echado encima, y con razón”.

Sanz Vitorio ha criticado con dureza que “la mediocridad es hija legítima de la corrupción, aunque usted, como buen vasallo, piensa que se trata de una persecución cruel e inhumana contra el presidente”.

El senador del PP por Segovia ha incidido en que prefiere “pensar como Montesquieu, que decía que la ley debe ser como la muerte que no exceptúa a nadie” y ha subrayado que “oírles hablar de regeneración democrática es como ver a Hannibal Lecter en el Silencio de los Corderos haciendo una promoción de la comida vegetariana”.

En este sentido, ha comparado la pretensión del Gobierno de Sánchez de controlar a los medios de comunicación con la que vivieron los periodistas de El País, “fulminados” tras publicar un editorial que definía a Sánchez como “un insensato sin escrúpulos, dispuesto a acabar con el Partido Socialista”.

Por este motivo, el senador popular ha considerado que el artículo “fue hasta generoso” y ha advertido de que el presidente del Gobierno, “además, es políticamente indecente y parece dispuesto a acabar con su país”.

Antes de concluir, Sanz Vitorio ha afirmado que, “desde el respeto a la presunción de inocencia, en el caso Begoña Gómez, lo que la ley no impide, lo puede impedir la honestidad, aunque para eso, tendría que tenerla”, y ha añadido que “se rumorea que cuando Pedro Sánchez entró en la Moncloa, la honestidad, salió por la ventana”. “Hágame caso, este no es el camino”, y le ha invitado a repetir “Maduro es un dictador y no decirlo claramente es lo mismo que apoyarlo”.