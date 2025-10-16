El PP de Segovia aboga por elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional en el Plan de Inmigración propuesto por Feijóo

La presidenta del Partido Popular de Segovia y Senadora, Paloma Sanz, ha abogado por un Plan de Inmigración en el que se eleve la exigencia lingüística, cultural y constitucional como ha explicado el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “ya que es el mejor camino para la integración” de aquellos que vienen a nuestro país a luchar por el bien común. “Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado: que sea un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real, y no una simple gestión burocrática”, ha asegurado a la vez que ha indicado que “la nacionalidad española no se regala: se merece”.

Según ha señalado la presidenta del PP de Segovia, en un encuentro con concejales y alcaldes del PP en la localidad de Santa María la Real de Nieva, en el que ha ejercido de anfitriona la Alcaldesa, Pilar Ares, el Plan Nacional para la Inmigración se concreta en 10 grandes bloques de medidas, en todos los ámbitos, para poner “orden donde hoy hay desorden” y que supone la mejor respuesta al desafío migratorio. Para Paloma Sanz “hay dos formas de que la inmigración irregular siga siendo un problema: una es la que propone el Gobierno, no hablar del tema porque creen que no les da votos; y otra es la de Vox, hablar del tema sin ofrecer soluciones posibles porque creen que así consiguen votos”. Frente a ello, Sanz asegura que el PP se desmarca de ambos y propone una solución real desarrollada en ese Plan Nacional.

Paloma Sanz ha explicado que esas diez propuestas pasan por que sea una única autoridad la que gestione la inmigración, que el empleo sea la puerta de entrada a España, que se recupere el carácter excepcional del arraigo como mecanismo efectivo, se realice un control eficaz de las fronteras, que se luche contra las mafias que trafican con personas, con un sistema de asilo ágil y riguroso, que la gestión de los menores no acompañados no sea un instrumento de negociación política, con una cooperación internacional útil, con tolerancia cero con los delitos y tratando la nacionalidad como un reflejo de un compromiso profundo con España.

350 millones de inversión en Segovia

Por su parte, el secretario autonómico del PPCyL y vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha explicado a los alcaldes y concejales que se han dado cita en Santa María la Real de Nieva, que en tres años la Junta ha invertido 350 millones de euros en la provincia de Segovia porque “el Partido Popular ha demostrado que sabe gestionar”.

En este sentido, Vázquez ha subrayado que el PP en la Junta de Castilla y León, de esos 350 millones de euros en inversión en esta provincia, ha destinado 87 millones a sanidad, 53 a fomento, 59 a agricultura y ganadería, 23 en industria, 75 en medio ambiente, 15 en materia de familia, 35 en educación y tres en proyectos culturales. De esta cuantía, y puesto que la reunión se ha celebrado en Santa María la Real de Nieva, Vázquez ha explicado a los alcaldes y concejales del partido judicial, que la inversión realizada en la zona ha sido de 10,5 millones de euros.

Para concluir, el secretario general del PPCyL ha indicado que el PP sabe gestionar y por ello, agentes externos a esta comunidad autónoma ensalzan la labor que se está llevando a cabo en materia educativa, en servicios sociales e igualdad y en sanidad.

La nueva infraestructura hospitalaria, el Grado en Enfermería, el Centro de Salud de Cuéllar, el Segovia IV, la reforma de las residencias Mixta y Asistida, el arreglo de la CL-607, la carretera de Marugán a Muñopedro, distintos parques de bomberos en la provincia o la construcción de viviendas para jóvenes, son algunos de los proyectos que ha destacado el Presidente del Comité Electoral del PP y Consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, mientras realizaba un balance de los compromisos que se han convertido en realidad gracias al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

El secretario provincial y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha abogado por el municipalismo a través de las pequeñas comunidades a lo largo y ancho de la provincia, por eso ha asegurado que “desde la Diputación estamos con vosotros en el día a día de vuestros pueblos, buscando que las desigualdades territoriales sean las menos posibles” y por ello ha relatado los proyectos que se están llevando a cabo desde las diversas áreas de la Institución Provincial.

Por su parte, el senador, Juan José Sanz Vitorio, ha asegurado que la corrupción que acecha al Gobierno de España es de las cosas más graves que ha hecho este Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este sentido, le parece también muy grave que el Gobierno no haya presentado ningún presupuesto como es su obligación y que esté trabajando con las cuentas prorrogadas desde la anterior legislatura.