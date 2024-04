Tributo a los deportistas olímpicos de la Comunidad con un concierto en Salamanca

La Junta rindió tributo , a los deportistas olímpicos con un concierto en Salamanca a cargo del Conservatorio Superior de Música (Coscyl). El evento, en el que interpretaron piezas musicales representativas de las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos y Juegos del Mediterráneo, corrió a cargo de la Banda Sinfónica del Coscyl y estuvo dirigido por el maestro Bartolomé Pérez.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el secretario general de la Consejería de Educación, Jesús Manuel Hurtado, formaron parte de los asistentes a este encuentro, será presidido por la directora del Conservatorio y atleta olímpica, Sandra Myers.

Además de rendir tributo a los olímpicos de Castilla y León, el concierto “pretende recuperar la tradición de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad de incluir concursos artísticos de música y poesía”, según trasladaron desde la Junta en un comunicado. Además, explicaron que el los JJOO de la Era Moderna, fundados por Pierre de Coubertin, se celebraron concursos artísticos de música, literatura, pintura, escultura y arquitectura siete veces entre los años 1912 and 1948, con el reparto de 124 medallas.

El programa del concierto estuvo formado por las siguientes obras: Preludio de la ópera Rhea (himno olímpico) de Spiros Samara (1861-1917); Música para unos juegos, de Juan Cruz Guevara (1972), encargo del Ayuntamiento de Almería para los Juegos del Mediterráneo de 2005; Olympic Fanfare and Theme, de John Williams (1932), compuesta para los JJOO de 1984, Los Ángeles; y Towards a New Life, op. 35, de Joseph Suk (1874-1935), medalla de plata en los concursos artísticos de los JJOO de 1932.

A mitad de la actuación tendrá lugar una pausa para el acto homenaje a deportistas olímpicos de Castilla y León. Tras ello, cerrarán el concierto las obras Javelin, de Michael Torke (1961-) y Summon the Heroes, de John Williams (1932), ambas compuestas para los JJOO de Atlanta de 1996; y Olympica, overtura festival, de Jan van der Roost (1956).