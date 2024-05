Tudanca avisa que se queda en Castilla y León para "dar batalla"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha dicho este viernes que mantiene su voluntad de "dar la batalla" hasta que la Comunidad "tenga el Gobierno que se merece" y que no tiene otra ambición, por lo que ha rechazado concurrir en las listas del PSOE para las elecciones europeas.

"A mí me gusta, con toda humildad, ser coherente. Lo he dicho siempre. Me han preguntado tantas veces si me marchaba, en cada crisis de gobierno si quería irme a formar parte de él, si tenía otras aspiraciones y siempre he dicho que no, a mí me parece que Castilla y León merece la pena y que hay que dar la batalla por esta tierra y por su futuro, ese es el paso que di hace unos años", ha dicho Tudanca en declaraciones a los medios.

Y ha añadido: "Creo que merece la pena y que podemos cambiar el destino de Castilla y León, y en eso me comprometido, no tengo otra aspiración. No tengo otra ambición y no tengo más ilusión que darle a los castellanos y leoneses lo que necesitan y lo que merecen, así que ante la posibilidad de irme o quedarme, siempre he optado por quedarme en esta tierra y es lo que voy a seguir haciendo hasta que al fin Castilla y León tenga el gobierno que merece".

Tudanca ha hecho estas declaraciones antes del inicio de la III Escuela de Gobierno "Luis Tudanca" del PSOE de Castilla y León en Salamanca, un espacio de encuentro en el que en esta ocasión participan los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la de Igualdad, Ana Redondo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró, en su intervención, que Salamanca tiene “problemas más importantes” que la cuarta frecuencia del tren a Madridy fijó en el 21 de julio la recuperación de la cuarta frecuencia con la capital de España. “Más claro no lo he podido decir”, manifestó.

Según el ministro, la falta de trenes es la causa por la que se ha demorado la cuarta frecuencia más de cuatro años y por lo que la quinta será sometida a juicio de un estudio posterior. “Tengo que volver a explicar algo que me parece importante que los ciudadanos sepan. Desde el año 2008 no entra un tren de cercanías en nuestro país. Desde el año 2010 no entra un tren de media y larga distancia en nuestro país. Quiere decir que hasta la llegada de los 106, que son los que nos han permitido recuperar la cuarta frecuencia en Salamanca, hemos estado prestando servicio en toda España con los mismos trenes de hace 16 y 14 años”, resumió.

Además, añadió la “particularidad” de que, en este tiempo, se ha incorporado la alta velocidad a territorios como Burgos, León, Valencia, Alicante o Murcia. “Por tanto, necesitamos la llegada de más trenes para poder prestar más servicios y recuperar algunos de los que se perdieron, precisamente para poder dar servicio en toda España”, reflexionó. Aparte de la cuarta frecuencia en Salamanca, el ministro mencionó dos trenes nuevos en Extremadura, una frecuencia más en Cádiz y mejoras en las conexiones de Logroño. “Tenemos que esperar. Llegarán los 107 a partir de enero del año que viene, que es el nuevo modelo de Talgo, y entonces estaremos en condiciones de prestar más servicios”, explicó.

A partir del 21 de julio, con las cuatro frecuencias en Salamanca, el Ministerio evaluará “el nivel de ocupación, el grado de satisfacción que hay con el servicio y si realmente se está respondiendo a la demanda o no” para plantearse implantar nuevos horarios entre la capital del Tormes y la de España. “Y una vez que lleguen los nuevos trenes, podremos pensar en nuevas frecuencias”, certificó.

En último término, criticó las posturas elevadas desde Salamanca hacia el Ministerio en materia ferroviaria. “Yo entiendo que es muy cómodo esto de gobernar un territorio y que todo sea vamos a pedir al de arriba, vamos a pedir al Gobierno de España. Yo creo que es un método un poco viejo para eludir las responsabilidades propias, las que cada uno tiene. Estoy seguro de que Salamanca tiene problemas mucho más importantes que la quinta frecuencia de tren”, agregó. En este sentido, planteó que “quizá es un buen momento para que pongan los ojos y miren en la dirección de los servicios que realmente necesitan”. “Estoy pensando en la sanidad. En fin, esas cosas que yo creo que son importantes”, concluyó.

Y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió sobre “la desinformación, el bulo y la mentira” en los medios de comunicación durante su intervención en una mesa redonda sobre comunicación política.

De hecho, la ministra no dudó en poner distancia con los profesionales de la información en un momento dado de una charla que compartió con la informadora María José Pintor y con el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. “Los periodistas no son amigos, somos su comida”, refirió Redondo, como llamada de atención sobre las prácticas de algún periodista que, según insinúo, no respetó con ella el ‘off the record’.

Por otro lado, la ministra de Igualdad reflexionó sobre “la economía de la atención” en la que, desde su punto de vista, están inmersos los medios de comunicación. “Los medios son empresas al servicio de intereses empresariales y hacen una competencia brutal por recabar la atención del público, un público que está en sus cosas, porque, al fin y al cabo, estamos en una democracia representativa en la que los ciudadanos ceden su representación en lo que se refiere a las cosas públicas”, incidió.