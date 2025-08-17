El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León convoca el segundo Curso Superior de Viticultura Sostenible

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, convoca la segunda edición del Curso Superior de Viticultura Sostenible en colaboración con la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola (INEA) de la Universidad de Valladolid (UVA), Agromillora y Olint Formación.

Programado para los próximos días 4 y 5 de noviembre en las instalaciones que el ITACyL tiene en la finca Zamadueñas (Valladolid) y con 40 horas previstas de formación, esta segunda edición se extiende a las fases de elaboración y comercialización, tras una primera que estuvo centrada en la viña.

De forma más específica, esta iniciativa formativa pionera, que ofrece una formación integral, técnica y práctica para transformar el viñedo desde la sostenibilidad, busca capacitar a profesionales del sector vitivinícola para afrontar los retos actuales y futuros desde una perspectiva sostenible, apoyados en las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas de digitalización.

Bajo el título 'Prácticas sostenibles: del campo a la bodega', el curso está dirigido a viticultores, bodegueros, enólogos, técnicos, asesores, consultores y otros profesionales del sector y se estructura en cuatro ejes clave: viticultura regenerativa; predicción de plagas y enfermedades; tecnología e innovación en bodega, y finalmente comercialización y visión de futuro.

Ejes del curso

En el ámbito de la viticultura regenerativa y el manejo sostenible, el curso, que contará con titulación oficial expedida por el INEA, tratará el diseño de viñedos sostenibles con cubiertas vegetales y vida microbiana del suelo, experiencias prácticas de implementación en campo, y soluciones de robótica y automatización para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

A través de un enfoque técnico y aplicado, el curso abordará los modelos predictivos y la sanidad vegetal, mediante el análisis de aplicaciones reales de inteligencia artificial para anticipar plagas y enfermedades, el uso de herramientas digitales para la protección fitosanitaria sostenible y casos de éxito en viticultura inteligente.

En cuanto a tecnología e innovación en bodega, se profundizará en la automatización de procesos y programas de mejora genética, la incorporación de tecnologías emergentes para optimizar costes y las innovaciones en vinos sin alcohol y variedades resistentes como las PIWI.

Finalmente, se explorará una visión integral de futuro y sostenibilidad, abordando las tendencias del consumo mundial del vino, la construcción de una industria resiliente frente al cambio climático y la integración de toda la cadena de valor, del campo a la copa.

El programa se completa con visitas, talleres y ponencias técnicas impartidas por expertos, instituciones y bodegas de referencia, garantizando la transferencia práctica del conocimiento y su aplicabilidad inmediata. El curso, además de las ponencias de alto nivel, también cuenta con trabajo práctico basado en el método del caso: un sistema eficaz de formación para capacitar en la solución de problemas no operativos en condiciones de experiencia simulada bajo la guía del ponente.

Inscripciones e información

Las plazas son limitadas y ya se encuentra abierto el periodo de inscripción. Más información en la web oficial de INEA y en los canales de ITACyL y Agromillora.