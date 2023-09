Un vino de la D.O. de Toro es uno de los 10 mejores del mundo por menos de 10$

Quién ha dicho que los buenos vinos son caros. En estos momentos existen numerosos caldos que por un módico precio pueden competir en las mejores mesas. Es el caso de un producto de la Denominación de Origen (D.O.) de Toro, que se encuentra entre los 10 mejores vinos del mundo por menos de 10$, según la lista elaborada por Wine Searcher, el portal de búsqueda de vinos que valora The World's Top 10 Best Value Time.

Este vino es "Flor de Vetus 2019" de la Bodega Vetus, que ha sido elegido entre los 10 vinos con la mejor relación calidad – precio del mundo según Wine Searcher, el portal de búsqueda de vinos que valora The World´s Top 10 Best Value Time. Formar parte de este Top 10 confirma el trabajo realizado durante años por el equipo técnico de esta bodega de la D.O. Toro para conseguir este reconocimiento mundial.

Flor de Vetus 2019, 100% Tinta de Toro, nace de las 20 hectáreas que la bodega tiene en propiedad en la localidad zamorana Villa del Puente. Con una crianza de 9 meses en barrica de roble francés y americano, es el ejemplo de la nueva versión de la viticultura que Bodegas Vetus imprime en sus vinos de la D.O. Toro y que da como resultado, un vino potente, al mismo tiempo fresco, cálido y con un final largo, “rich and intense” como lo describen en Wine Searcher.

Flor de Vetus 2019 ha conseguido entrar en la lista del Top Ten de este portal de vinos por su calidad y precio asequible -8,5 euros-, y muestra que hacer buen vino no está reñido con un buen precio. Este listado, en el que también hay otro vino español, además de vinos franceses, argentinos, sudafricanos y americanos, es uno de los más importantes a nivel mundial y reafirma que Flor de Vetus está entre los mejores vinos a nivel internacional.

Bodega Vetus, situada en la localidad de Toro, cuenta con 30 hectáreas, 20 de ellas propias y ecológicas, y con una climatología límite que favorece la obtención de unos aroma y colores de mayor intensidad, muy característicos de los vinos de la bodega.

Bodegas Vetus es la única en la DO Toro en poseer el certificado Wineries for Climate Protection de la FEV, que reconoce a aquellas empresas comprometidas con la sostenibilidad y la ecología de forma sólida y cuantificable. Vetus se encuentra en pleno corazón de la D.O. Toro y cuenta con una bodega moderna rodeada por una finca de 20 hectáreas de viñedo de Tinta de Toro con la que elabora las marcas Flor de Vetus, Vetus y Celsus.