Los vinos de calidad de Castilla y León conquistan la Costa del Sol

Los vinos de Castilla y León, bajo el paraguas de su marca de calidad ‘Tierra de Sabor’, han conquistado a los profesionales del sector de Málaga y alrededores en una nueva edición del salón ‘Grandes vinos de Castilla y León’ que forma parte de la iniciativa ‘Sur wines & gourmet’.

Tras la buena acogida que tuvo el salón celebrado en Valencia durante el pasado mes de junio, el de Málaga tiene como propósito agrandar el prestigio de los vinos de calidad de la Comunidad además de fortalecer su presencia en los diferentes canales comerciales y continuar abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para las bodegas y las figuras de calidad vínicas de Castilla y León, tanto en la Costa del Sol como en sus alrededores.

Este encuentro representa el mayor desembarco de los vinos de Castilla y León en esta zona del sur de España, lo que pone de manifiesto el interés del sector vitivinícola por Málaga, una de las capitales con mayor crecimiento de la península, según informan fuentes de la Junta.

Su atractivo no solo radica en su población residente, que supera el millón de habitantes, sino también en los más de 14 millones de turistas que recibe anualmente, lo que convierte a esta ciudad en un escaparate inmejorable para los vinos de calidad de Castilla y León.

El total de las bodegas con presencia en el salón representa a 11 figuras de calidad vínicas de la Comunidad, como son D.O. Ribera del Duero, D.O. Rueda, D.O. Bierzo, D.O León, D.O. Cigales, DO. Arribes, D.O. Arlanza, D.O.P. Cebreros, D.O.P Sierra de Salamanca, D.O.P Dehesa Peñalba e I.G.P. Vinos de la Tierra de Castilla y León.

La cita también cuenta con una exclusiva cata para 30 profesionales, protagonizada por la sumiller del restaurante Kabuki, Silvia Ortúñez, consistente en un recorrido detallado por algunos de los grandes vinos tintos de Castilla y León a través de sus diferentes variedades, uvas y territorios, permitiendo a los asistentes descubrir la calidad y diversidad del sector vinícola de la Comunidad.

El vino, motor económico

El sector vitivinícola es uno de los pilares fundamentales de la economía de Castilla y León, con una facturación que supera los 1.000 millones de euros y que da empleo a más de 18.000 personas, según la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).

Con aproximadamente 13.000 viticultores inscritos en Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), la mayoría de los cuales opera en el medio rural, la viticultura es una actividad clave para combatir la despoblación y promover el desarrollo sostenible de estas áreas. En Castilla y León hay unas 750 bodegas que transforman las uvas en productos de alta calidad, lo que refuerza el compromiso del sector con la excelencia.

En la Comunidad, más del 90 por ciento de las 81.000 hectáreas de viñedo están amparadas por figuras de calidad, y el 95 por ciento de las bodegas comercializa vinos bajo alguna D.O.P o I.G.P.

Esto ha convertido a la Comunidad en un referente nacional, ya que uno de cada cuatro vinos de calidad del país, proceden de Castilla y León.