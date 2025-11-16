La Yeguada Arroyomonte estará presente en SICAB compitiendo en la élite de la doma clásica

La yeguada Yeguada Arroyomonte ha clasificado a dos de sus ejemplares veteranos para los niveles estrella de la doma clásica, San Jorge y Gran Premio. En las pistas de SICAB competirán Pampero FS y Norteño FS en la Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica del Campeonato del Mundo de PRE, que se celebra en el Salón Internacional del Caballo (SICAB), en Sevilla, del 18 al 23 de noviembre de 2025.

La ganadería de San Bartolomé de Pinares es ya un referente en la cría de caballos españoles para doma clásica. Así lo confirma su palmarés, ya que ha sido Mejor Ganadería Criadora de PRE para la doma clásica en SICAB en los años 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024.

La clasificación para la Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica en SICAB es especialmente exigente. Sólo acceden los mejores ejemplares que hayan acumulado mayor número de puntos en el ranquin en los niveles de 4 5, 6 y 7 años de los concursos realizados a lo largo de la temporada, mientras que en los niveles San Jorge y Gran premio se clasifican únicamente los 13 primeros. En total, han participado más de 500 ejemplares de PRE en los concursos de toda la temporada, con un incremento de la participación que ha hecho que conseguir plaza para SICAB haya sido especialmente complicado.

En la prueba estrella, el Gran Premio, competirá Norteño FS, con las riendas de Alberto García-Briñón, tras haber conseguido la medalla de bronce en su debut en este nivel en la edición anterior. Norteño FS atesora el Campeonato en SICAB 22, en la categoría San Jorge. Norteño FS tiene un palmarés importante al haber logrado el título de Campeón en SICAB con 4 y 6 años, además del Campeonato de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes 6 años con la calificación de «Excelente «(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), y haber sido seleccionado para representar a España en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes en 2021 y en 2020.

En San Jorge Pampero FS, con Alberto García-Briñón, vuelve a pisar en los cuadrilongos de SICAB. Entre otros galardones atesora el de Campeón de la Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica en el Campeonato del Mundo de PRE SICAB 2021 y 2022, y el de Subcampeón en San Jorge en SICAB 2024. Además, cuenta con el título de Campeón en la Final de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes (PSCJ) del Ministerio de Agricultura y Ganadería 78,700% (Preliminar 79,00% y final 78,400%), donde obtuvo la categoría genética de “Excelente”. Y ha representado dos años a España en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes (Holanda) en 2022 y 2023.

Doma Clásica Jóvenes Jinetes

Poniente FS vuelve a SICAB en el nivel Jóvenes Jinetes. Propiedad de Y. Paraíso y montado por Manuel Fernández, este ejemplar cuenta ya con un destacado palmarés. Con Yeguada Arroyomonte, Poniente FS fue Subcampeón de la Copa ANCCE 7 años en SICAB 2023, edición en la que consiguió la medalla de oro en la Final 7 años. También suma una medalla de bronce en la Final de las PSCJ (Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes) con 5 años obtenida en 2021.

Amazona

Isleño FS, criado y propiedad de la Y. Arroyomonte, volverá a SICAB después de su retirada de las pistas de doma clásica. Su última participación fue en SICAB 2021, poniendo fin a 11 años consecutivos clasificándose y compitiendo en SICAB donde ha conseguido varias medallas y el Campeonato en 2012 y el Subcampeonato en 2011. En esta ocasión vuelve en otra disciplina, amazona, montado por la abulense Natalia Gil.

En esta disciplina competirá también otro ejemplar criado por la Yeguada Arroyomonte, Fiel FS, propiedad de Y. El Cañamar y montado por la abulense Leticia Martín.

Alta Escuela

Romero FS vuelve igualmente a SICAB para competir en Alta Escuela. En la edición anterior, se proclamó Campeón de la Segunda Calificativa de la Copa ANCCE, montado por Álvaro Maldonado.