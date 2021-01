Cataluña está casi sin vacunas en plena pandemia

Parecía un rumor, casi un secreto a voces, pero el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha alertado hoy miércoles de la escasez de vacunas en la que se encuentra Cataluña, y de que el riesgo de que se tenga que retrasar la segunda dosis a parte de la población inoculada con la primera es ya una realidad. Se trata de un aviso que no se había producido hasta el momento en la comunidad autónoma.

“10.000 personas que recibieron la primera dosis no recibirán ahora la segunda”, ha alertado Argimon. Pese a eso, ha afirmado que sí la recibirán más tarde y que eso “en principio no será un problema”. La situación, sin embargo, es grave. “Hemos recibido en total 217.000 vacunas. 200.000 ya han sido administradas: 182.000 primeras vacunas y 18.000 segundas. Quedan 17.000, que se administrarán entre hoy y mañana”. Salud prevé quedarse sin vacunas el viernes, ha insistido Argimon.

La estrategia de vacunación de Cataluña quedó trastocada la semana pasada cuando Pfizer, de forma anunciada, recortó el volumen de dosis repartidas en la mayoría de países europeos. Ese retraso no fue puntual y las dosis acordadas siguen sin llegar al completo las semanas posteriores. “Pfizer no está cumpliendo”, ha denunciado Argimon en la rueda de Prensa diaria de seguimiento de la pandemia.

Es por ello que la conselleria, por el momento, no puede cambiar la estrategia de vacunación, tal como han hecho algunos países ante la cepa británica, para inocular el compuesto a los mayores de 80 años antes de a los sanitarios que no están en primera línea. “No tenemos vacunas. No nos podemos desviar”, ha lamentado Argimon, anunciando que “la semana que viene las dosis comprometidas aun vendrán algo reducidas”. “Si no tenemos vacunas difícilmente podremos tener un plan”.