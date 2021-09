3 agresiones sexuales cada dia este verano en Cataluña

Pese a las épocas de toque de queda en muchos municipios catalanes este verano, lo que implica no poder no salir de casa durante las horas más habituales para este tipo de delitos, lo cierto es que Cataluña está sufriendo este verano tres agresiones sexuales cada día, según datos de los Mossos d’Esquadra. Por ejemplo, en el pasado mes de agosto fueron 102 en total, cifras muy similares a las de julio y junio, en los que no bajaron de los 100.

Ahora mismo, los Mossos están investigando posibles delitos contra la libertad sexual a dos menores en Sabadell, una de las cuales pudo ser violada, aunque fuentes policiales consultadas alegaron que las pesquisas son incipientes. Los hechos se han producido supuestamente el sábado de madrugada en la zona del parque Catalunya.

La investigación está abierta y las menores aún no han presentado denuncias. Una de las jóvenes fue trasladada al Hospital Parc Taulí de Sabadell donde se le ha realizado un examen médico. Según el Diari de Sabadell, los primeros indicios apuntan a que la joven habría sido acosada por una sola persona en presencia de una amiga. Todo apunta a que habría sido una violación consumada por parte del hombre, según ha expuesto la víctima en su primera declaración. La amiga que acompañaba a la víctima habría presenciado los hechos pero no habría sido agredida, según apuntado fuentes de los Mossos a la misma fuente. El presunto agresor habrá aprovechado la situación de la víctima y la aglomeración en el parque para consumar su ataque, según los primeros indicios.

Además, los Mossos detuvieron el 30 de agosto a un joven de 16 años por una presunta agresión sexual durante la fiesta mayor de Vilafranca del Penedès el pasado domingo, según explicaron fuentes de la policía catalana.

Los hechos sucedieron en torno a las 00.30 horas en la zona deportiva de Vilafranca, en el exterior del recinto del concierto, cuando el chico presuntamente agredió sexualmente a una chica también menor de edad.

Se activó “el protocolo para el abordaje de las agresiones sexistas y LGTBIfóbicas en espacios públicos y festivos, que funcionó de manera correcta”, según informó la organización en un tuit.

La organización explicó que brindó todo el apoyo necesario a la víctima y que se interrumpió el concierto “para leer un manifiesto de rechazo a este y a cualquier otro tipo de violencia”.

“El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, denuncia y rechaza todas las formas de violencia machista y continuará trabajando para erradicar esta lacra. Asimismo, muestra todo su apoyo a la víctima”, añadieron.

La curva de los delitos sexuales que llegan a las comisarías de los Mossos d’Esquadra crece progresivamente: desde 2015, han aumentado un 50% hasta los 2.498 casos denunciados el año pasado. La policía catalana anunció este jueves la creación de una nueva unidad central de agresiones sexuales. Se destinaron el año pasado 30 agente, y está dirigida por una sargento y, además de investigadores, contará con perfiladores criminales para conocer el comportamiento de depredadores sexuales y reincidentes, y prevenirlo. El “nuevo modelo” persigue no revictimizar a las mujeres.