La mesa de diálogo de Cataluña no se volverá a reunir hasta 2022 a la espera de pactar algún traspaso previo

¿Qué mecanismos de diálogo hay entre Gobierno y Generalitat?

En estos momentos, hay dos: por un lado, está la mesa de diálogo, que el Govern quiere usar como foro de negociación para buscar una salida a la crisis política; por otro lado, está la Comisión Bilateral, donde se abordan cuestiones más técnicas, de ámbito económico o social (por ejemplo, el traspaso de las competencias).

¿Cuántas reuniones de la mesa de diálogo se han celebrado?

Hasta el momento, se han celebrado dos encuentros: el primer, en febrero de 2020, en la Moncloa; el segundo, en septiembre de este año.

¿Qué resultados ha habido?

Por ahora no ha habido avances, más allá de que Gobierno y Generalitat acordaran un diálogo sin calendario para evitar las presiones de los plazos. Según explican desde la Generalitat, se están manteniendo conversaciones, aunque de forma discreta. No quieren dar detalles de nada hasta que no se llegue a un acuerdo para evitar alimentar las especulaciones. Una de las principales críticas de los detractores de la mesa (JxCat y CUP) es que esta negociación no tiene recorrido y es una argucia del Gobierno para enfriar el «procés»: por eso, Aragonès está necesitado de logros.

¿Cuál es el calendario de la mesa de diálogo?

La próxima reunión se celebrará a principios de 2022, aunque la fecha está sin determinar.

¿Cuáles son los objetivos de la Generalitat?

El Govern defiende el derecho de autodeterminación y el «fin de la represión». En este segundo ámbito es donde más logros puede alcanzar porque tienen menos desgaste para el Gobierno: una solución podría ser la reforma de la sedición para el regreso de Puigdemont.