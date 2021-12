Cataluña volverá a derivar pacientes con covid a hospitales privados

Las hospitalizaciones por covid desde principios de noviembre no han parado de crecer y ya han cruzado el umbral de los 900 ingresados. De hecho, casi se han triplicado en apenas un mes. Así, ahora mismo hay 976 personas hospitalizadas por coronavirus en Cataluña, el 5 de noviembre eran apenas había 309 pacientes ingresados, la cifra más baja desde julio de 2020.

En cambio, el momento álgido de la quinta ola, el pasado verano, dejó a 2.299 ingresados, pero entonces apenas la mitad de la población de Cataluña se había vacunado. Todo parecía indicar que esta Navidad iba camino de ser más amable que las pasadas. Pero algo no encaja con los niveles actuales de vacunación. De hecho, según a podido saber este diario de fuentes sanitarias, la Generalitat ha empezado a hacer gestiones para desviar pacientes a la privada.

La situación no es nueva, pero no se veía desde comienzos de la pandemia. La sanidad privada en Cataluña representa el 20% de la cobertura hospitalaria, una de las más altas del país. Entre marzo de 2020 y julio de 2021, 3.805 pacientes con coronavirus y 4.516 pacientes con otras patologías no pudieron ser atendidos en el sistema público. La Generalitat recurrió a la privada a cambio de generosas contrapartidas económicas. En estas tarifas, se establecía un pago por paciente covid-19 que hubiera pasado por la UCI de 43.400 euros, para estancias menores a las 72 horas, de 2.500 euros, y para estancias de más de 72 horas, 5.000 euros por paciente.

La Generalitat, además, no sólo abonaba una tarifa fija para todos aquellos enfermos que trasladaba a hospitales privados, también pagará una cantidad fija por las camas que estos centros reservan para posibles traslados. En concreto, serán 418 euros al día por camas de atención hospitalaria y 106,97 por las de sociosanitarios y salud mental. En esos meses, la conselleria de Salut pagó 30,2 millones por pacientes derivados a la privada durante la pandemia.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, concedió una entrevista el viernes a TV3 en la que se limitó a alertar del peligro que suponen las cenas de empresa de Navidad y pidió evitarlas para frenar los contagios. En cambio, el conseller sí que es partidario de celebrar las comidas y cenas de en familia para “normalizar la Navidad lo máximo posible”, aunque pidió que se reúnan las personas imprescindibles. De hecho, la medida que está intentando implementar la Generalitat para frenar la escalada de contagios es la obligatoriedad de pedir el DNI para verificar la autenticidad del pasaporte covid en el momento de acceder al interior de un bar, restaurante, gimnasio o una residencia de ancianos.