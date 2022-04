Los barrios más peligrosos e inseguros de Barcelona

Se trata más de una percepción que de datos reales. Si miramos dentro de España, Barcelona si que puede ser considerada “peligrosa”, pero las cifras son poquísima cosa si se comparan con un gran número urbes de todo el mundo. Sobre todo si hablamos de delitos violentos. Han crecido el carterismo, robos a turistas, hurtos y demás, pero no los asesinatos y homicidios, siempre según datos de la conselleria de Interior.

Mientras una ex consellera de Interior aseguraba a este periódico que en Barcelona se podía cruzar la ciudad de noche sin ningún tipo de peligro, un taxista lamentó hace poco a este periodista que las cifras de delincuencia de la capital catalana parecían las de Medellín (Colombia). No es eso, ni mucho menos. En 2021 hubo 8 asesinatos en Barcelona en todo el año, mientras que en la ciudad colombiana hubo más de uno al día. No son datos comparables en absoluto, pero dala sensación de que la mayoria de narceloneses ve más hechos delictivos de los que realmente hay. Por ejemplo, en Barcelona no hay ningún sitio como Las Barranquillas, barrio lleno de zombis andantes que van ahí a buscar el último chute.

Quejas de los vecinos del Raval FOTO: Google

No obstante, de noche obviamente hay que ir con ciudado por ciertas zonas, sobre todo los turistas despistados (aunque vada vez menos, debido a la Prensa internacional). Es considerado como el barrio más peligroso de la ciudad condal, y casi todos los barceloneses coincidirían en ello. Son las calles con más número de delitos y denuncias, con diferencias. No ayudan unas calles a veces mal iluminadas, callejuelas muy estrechas y viviendas en pésimas condiciones, muchas de ellas pisos patera, Sin duda es el barrio menos recomendable para pasear de noche. Concentra una cuarta parte de las denuncias interpuestas en toda la ciudad. Siendo realistas, la altísima población inmigrante con pocos recursos no facilita las cosas. Tiene la renta por cápita más baja de la ciudad.

El barrio de la Barceloneta es considerado también como uno de los peores barrios de la ciudad, aunque a cierta diferencia del Raval. Es muy muy turístico y eso empeora siempre los datos de la inseguridad. Quizá tampoco ayude la enorme presencia en las calles cercanas de locales nocturnos de todo tipo.

Operativo policial en la Barceloneta FOTO: Google

Precisamente esta gran cantidad de turistas que recibe este barrio de la ciudad condal es lo que permite a los maleantes lucrarse robando o engañando a la gente que les visita con toda la buena fe. Por ejemplo, es el paraíso de los trileros, y de los ladrones en las playas. Todo ello no quita que es una zona muy bella y disfrutable, con una oferta gastronómica increíble. Además, hay que decir que la situación ha mejorado.

La presencia del narcotráfico se ha desplazado un poco ahora hacia Ciutta Meridiana, pero durante muchos años el Besòs fue uno de los peores barrios de la ciudad por este motivo. jorado.

Y aunque ha cambiado mucho y ni por suerte ya no es no de lejos lo que era antes, el Besòs sigue teniendo las características necesarias para entrar en esta lista de los peores barrios de Barcelona. Siendo el segundo barrio de la ciudad condal con una renta por habitante más baja, ya nos podemos imaginar la situación que viven muchas familias.

Una de las calles del barrio del Besòs FOTO: Google

No es un destino muy turístico ya que no tiene muchos lugares bonitos de visitar ni tampoco figuras emblemáticas de la ciudad de Barcelona, y todo y que se encuentra bastante cerca de la playa, no suele ser muy popular entre los turistas.

Alejándonos un poco de los barrios más costeros, en la lista de los peores barrios de Barcelona encontramos el barrio de la Marina que está situado en la zona de Sants.

Todo y no ser muy conocido y no tener una mala reputación, este barrio es considerado como uno de los peores de Barcelona por su pobreza, ya que tiene un porcentaje muy alto de paro, lo que significa que hay mucha gente que no tiene ingresos estables y recurren a la delincuencia para subsistir.

Vista del barrio de la Marina FOTO: Google

No es un barrio recomendable para visitar porque además de no ser de los más seguros, igual que en el anterior, no tiene muchos lugares que realmente valga la pena visitar.

Otro de los peores barrios de Barcelona es La Pau, este, es un barrio obrero situado cerca del popular barrio La Mina, que es conocido por ser un barrio de trabajadores humildes. También tiene una de las rentas per cápita más baja de la ciudad. A ello se añade un muy elevado índice de paro, por lo que los problemas económicos son importantes. Una vez más, hay pocos delitos violentos, pero si robos.

Barrio de La Pau FOTO: google

Por todo esto es uno de los peores barrios de Barcelona en cuanto al turismo, lo que produce aún más situación de pobreza al ser un lugar de muy poco interés para cualquiera que desee visitar la ciudad de Barcelona o ya resida en la misma.

Sant Martí de Provençals tiene el mismo problema que la mayoría de barrios de este artículo. No hay casi lugares para visitar, lo que resta muchísimo dinamismo a la zona.

Esta zona de Barcelona sigue con un nivel de pobreza en la línea de los peores barrios que estamos comentando y con un nivel de delincuencia también similar.

ios colindantes, también es cierto que es conocido por ser un barrio en el que residen muchos delincuentes.

Pese a que se rumorea que estos delincuentes prefieren llevar a cabo sus estafas o robos en otros barrios de Barcelona para tener menos posibilidades de ser reconocidos, no hay que olvidar que siguen viviendo allí ni tampoco el riesgo que eso conlleva.

Así que otro barrio que se une a la lista de los peores de Barcelona y también a los que no es recomendable visitar por su falta de interés cultural y artístico, ya que, como en la mayoría de los que aparecen en este blog, no dispone de prácticamente ningún interés turístico.

JUnto al Raval, la zona peligrosa por excelencia es La Mina, entre Baarcelona y Sant Adrià del Besòs. Es el lugar de origen de Juan José Moreno Cuenca, “El Vaquila”, uno de los delincuentes más míticos y mediáticos de la ciudad.

Posiblemente sea el barrio de la ciudad de Barcelona que peor nombre se ha ganado en las últimas décadas, ya que fue fruto de un proyecto de repoblación de esta zona y se construyeron muchos edificios y locales para trasladar a mucha gente a vivir al barrio de La mina.

La mayoría de gente que fue trasladada eran personas o familias con problemas económicos o sociales, lo que provoco, que, desde un inicio, fuese un foco de conflicto en la ciudad barcelonesa.

Todo y que con el paso de los años se ha ido calmando y ha mejorado la situación que se vive en las calles del considerado por muchos el peor barrio de Barcelona, aún sigue existiendo una cierta peligrosidad en el momento de ir a visitarlo, sobre todo de noche, que es conocido por todas las fiestas que se montan en las calles, donde, obviamente, no se puede encontrar nada bueno.