TV3 hace de Villarejo su estrella televisiva

El ex comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo fue la noche del sábado el invitado estrella del programa “Preguntes Freqüents”, lo que permitió al controvertido personaje tener una tribuna en la que poder explicar algunas de sus actuaciones vinculadas con Cataluña. Villarejo, quien en la actualidad tiene varias causas judiciales abiertas, aseguró que llevó a cabo operaciones “absolutamente ilegales” para frenar el proceso independentista, y afirma que las volvería a hacer.

Solamente con su palabra y sin aportar ninguna prueba documental, Villarejo aseguró que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy le felicitó por su trabajo al frente de la llamada Operación Cataluña. Rajoy, según el testimonio del policía, le habría dicho: “¡Qué pena que no se puedan enterar de lo que ha hecho usted!”

“Cuando la Operación Cataluña triunfó y triunfó la actuación de inteligencia y se bajaron de 62 a 50 escaños”, fue la secretaria general del Partido Popular entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, la encargada de ponerle en contacto telefónico con Rajoy y este le felicitó. “Si CiU conseguía la mayoría absoluta, entonces CIU sí habría tenido una estructura para poder echarle un pulso al Estado”, dijo el comisario retirado.

Villarejo explicó que en la Operación Cataluña se “hicieron cosas chungas y se alteraron pruebas” y se cometieron otras ilegalidades. Sin embargo, no ocultó que formó parte del operativo, además de ser uno de los coordinadores en el Ministerio del Interior. Pese a todo rechazó ser ser el organizador : “He sido un eslabón más de la estructura del Estado”.

Respecto al atentado ocurrido en Barcelona en agosto de 2017, el ex comisario apoyó la teoría de la conspiración al afirmar que “el imán de Ripoll era un agente que trabajaba con un sueldo del CNI y su función era crear un ambiente para después detener al resto. Este hombre, por un accidente o lo que sea, explota y el resto se sigue creyendo la consigna” que tenía el imán y hacen los atentados. Si hubiera estado vivo, el imán, estoy seguro de que no habrían pasado estos atentados pero jugaba a 20 bandas”. Según el ex policía, el CNI sabía que el imán de Ripoll estaba preparando un atentado en la capital catalana.

Villarejo también subrayó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenía un presupuesto de entre 7 y 8 millones de euros para “pagar a tertulianos para crear ambiente de lo grave que sería separarse de España”, pero desconoce si finalmente se utilizaron. “Es una auténtica aberración pensar que el CNI funciona dentro de la legalidad. Los espías están para espiar”, apuntó.