Port Aventura incorpora dos pasajes del terror más para el próximo Halloween

La temporada 22 de Halloween de PortAventura World será la más larga de su historia, con más de 50 días --desde el 24 de septiembre al 13 de noviembre-- y contará con un total de seis pasajes del terror, dos nuevos.

El parque ha explicado en un comunicado este martes que más de 200 artistas ofrecerán casi 200 horas de shows a la semana.

El primer pasaje de terror para público infantil, Truco o Trato, constará de un recorrido por la casa del maestro de la magia china que terminará adentrándose en una cabeza gigante.

Por otra parte, la edición contará con el pasaje musical de la mano de MTV Hor-Rock in Texas, y el resort celebrará su edición negra durante la noche del 8 de octubre en la MTV Hor-Rock Night.

Para el director general de negocio de PortAventura World, David García, Halloween es uno de los momentos “más deseados” por los clientes, y ha asegurado que tiene la intención de volver a alcanzar cifras récord de visitantes.

Durante esta edición, el programa de actividades contará con dos de los espectáculos “más aclamados por el público”: Halloween Parade y Horror en el Lago, y volverá el dinner show ‘La Posada de la familia Halloween’, una cena temática e interactiva.

Además, los visitantes podrán disfrutar de pasajes del terror con La Muerte Viva, el primer circuito ambientado en México inaugurado en 2021; La Isla Maldita, un recorrido de más de un kilómetro único enEuropa con 70 actores participando en el pasaje; así como REC Experience y Apocalipsis Maya.

Por primera vez, Halloween también se vivirá de forma especial en el Village Dreams de PortAventura, el espacio lúdico de la Fundación PortAventura donde se alojan familias con hijos con enfermedades graves como parte de su terapia de recuperación emocional, que serán caracterizados por maquilladoras profesionales.

El pasado mes de abril, más de 6.000 jóvenes estudiantes acudieron al pistoletazo de salida de la nueva temporada de PortAventura World. El día escogido, como suele ser habitual, fue la víspera de las vacaciones escolares de Semana Santa. Era el viernes 8 de abril y los adolescentes corretearon por el parque junto a otros miles de personas ansiosas por volver tras los largos meses de hibernación. El resort de Salou, en la provincia de Tarragona, se despide después de Reyes, siempre acorde con el calendario escolar. Y vuelve cuando irrumpe la primavera.

El llenazo de la apertura confirmaba las perspectivas optimistas de la dirección del Parque que prevé este 2022 incluso superar los 5,2 millones alcanzados durante 2019, su mejor registro hasta la fecha. Un balance que no tiene rival en España. PortAventura iguala en solitario los visitantes y el negocio del resto de los parques peninsulares. Las previsiones se han confirmado tras la Semana Santa y todo apunta a que –pese a la Guerra de Ucrania– el deseo de acudir a PortAventura no sólo no mengua, sino que se mantiene al alza después de 27 años.

¿Cuál es su secreto? ¿Por qué PortAventura triunfa año tras año mientras otros parques fracasan o no logran despegar? Para David García, director general de Negocio de PortAventura, son relevantes diversos factores. El emplazamiento, el buen tiempo, las características y dimensiones del parque y un espíritu de innovación y mejora que no cesa.

Los primeros visitantes que pudieron intuir el renovado afán por mejorar de PortAventura fueron esos ajetreados adolescentes cuando se adentraron en el Far West, una de las seis grandes áreas temáticas del parque. Hoy por hoy ya son visibles las obras de una nueva atracción que va a dar qué hablar. Como ya lo hizo en su día Shambhala, trepidante montaña rusa que batió en su día el récord de altura y velocidad de Europa.