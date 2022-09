¿Cuáles son los nombres propios prohibidos en España?

Poner el nombre a los hijos puede ser un clásico motivo de disputa en las parejas y los matrimonios, Hay que pensar posibilidades para ambos sexos. Por lo menos, en España está bien regularizadas las opciones que están prohibidas.

La primera ley en España sobre este asunto es de 1957, y por supuesto solo tenían cabida los nombres cristianos. En otras palabras, no podías llamar a tu hija “Daenerys”. Esto se ha modificado, pero no el veto a nombres que sean cosas tangibles, por ejemplo “Semáforo” o “Mesa”. El Registro Civil rechaza nombres con connotaciones negativas y que atenten contra la dignidad del pequeño.

Concretamente, los nombres prohibidos para los neonatos son Lucifer, Osama Bin Laden, Engendro, Caca, Loco, Hitler, Stalin y Caín. En todos los casos los motivos son obvios, pero hay más normativas.

Queda prohibido poner el mismo nombre entre hermanos, incluso aunque se hubiera traducido a otra lengua. Por ejemplo, los padres de un niño que se llama Juan no podrían llamar John a su hermano, para evitar confusiones. Tampoco se puede repetir el mismo nombre si fallece uno de los niños con los mismos padres.

Por supuesto se permiten nombres compuestos, de dos, pero no de tres. No puedes bautizar a una neonata “Maria Eugenia Mercedes”. Otra duda que existe a veces entre la población, los padres, es la posible confusión con los apellidos. La normativa especifica que “no se puede llegar a las confusiones”, por lo que tiene que quedar claro el nombre propio, que no sea “López” o Rodríguez”. Tampoco son bien recibidos en el Registro Civil los diminutivos, tipo Pilarín o Jaimito. Tampoco se admite como válido un nombre a partir de abreviaturas o siglas. Otra curiosidad es la prohibición de poner nombres de frutas a los neonatos.

Más vetos en el Registro Civil son nombres completos de famosos, como Gerard Piqué o Rocío Jurado, o Indiana Jones o Lara Croft.