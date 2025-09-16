El actor catalán que forma parte de una serie estadounidense postapocalíptica: "Es muy gratificante"

Una vez ha ido completando una gran carrera artística por toda España y varios países, latinoamericanos, el actor catalán (nació en Esplugues de Llobregat, Barcelona) Oscar Jaenada ha vuelto a aterrizar en Hollywood, donde ya participó en Piratas del Caribe o Rambo, para ser uno de los principales personajes del spin off del más que prestigioso universo de 'The Walking Dead'.

En 'The Walking Dead: Daryl Dixon 3', el actor hace el papel de Federico, el alcalde de Solaz del Mar, el pueblo gallego que estará repleto de zombies en las próximas semanas (cada semana, se estrena un capítulo de la serie). Por motivo del estreno de la tercera entrega, la cual ha sido rodada en su totalidad en España, el medio 20 Minutos, de la mano de su Cinemanía, ha tenido la determinación de realizarle una entrevista al intérprete.

Estreno de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' J.P. Gandul Agencia EFE

"La saga 'The Walking Dead' llevaba conviviendo conmigo de hacía mucho"

En cuanto a la pregunta de "¿Eras seguidor de la franquicia 'The Walking Dead'?", la respuesta de Jaenada ha sido clara y ha hecho memoria a sus trabajos previos. Tras haber trabajado en su momento con uno de los actores que ha salido en esta saga, (Jeffrey Dean Morgan, 'Negan') "no sabría decirte cuántas temporadas o capítulos he visto, pero sí que llevaba conviviendo conmigo desde hacía mucho tiempo". Lo más complicado de trabajar con un proyecto de fuera es, seguramente, el idioma, pero para él no ha sido tan complicado porque ya ha podido desenvolverse bien en otros trabajos del extranjero.

Por ello, a la pregunta ¿Cómo es trabajar con Norman Reedus y Melissa McBride?, los protagonistas de esta serie, su respuesta ha sido la siguiente: "Lo más sorprendente fue la humildad y la fuerza con la que encaran a unos personajes que llevan tanto tiempo interpretando. Me resultaría imposible dedicar tanto tiempo a un personaje y seguir teniendo la misma ilusión. Me recordaba a mis inicios", detalla. Como ya ha sido mencionado anteriormente, toda la temporada ha sido graba en nuestro país, algo que ha agradecido en gran medida Óscar.

"Cuando ves que es una temporada que sucede en España es muy gratificante"

"Cuando ves que es una temporada que sucede en España y que, como había pasado con en las anteriores con Francia, se iba a hacer bien con actores españoles, es muy gratificante", declara. Traer este proyecto a su país ha sido algo que le ha encantado, según sus declaraciones. Lo cierto es que se han mostrado muchos detalles que reflejan aspectos muy típicos de nuestra cultura. Al fin y al cabo, "está muy bien explicado para unos ojos ajenos".

«The Walking Dead: Daryl Dixon»: Un western zombi con acento español AMC Networks

"La única diferente entre Hollywood y España es el dinero"

Aparte de en Galicia, otros lugares también han sido tomados como escenarios principales. Estos son los casos de Sepúlveda o Belchite. lo cual le ha llamado mucho la atención a Jaenada. "El poder pasear a la hora de de la comida por los lugares donde estás rodando es una maravilla. La verdad es que hemos estado en pueblos con una imagen muy bonita y especial, que tenían esa presencia apocalíptica para la serie", arroja. Tanto el gallego como el catalán han estado presentes durante la grabación, algo que "creo que es un acierto, porque da mucha veracidad al relato".

Finalmente, a la pregunta ¿Cómo de diferente es trabajar para Hollywood y para España?, el actor ha realizado las siguientes declaraciones: "La única diferencia que he encontrado en más de 15 años que llevo trabajando en Hollywood es puramente monetaria. La calidad es igual o incluso mayor. No creo que artísticamente, en ningún puesto de trabajo en el cine, haya algún tipo de diferencia". Para leer la entrevista completa, habrá que ir al apartado de Cinemanía ofrecido por 20 Minutos.