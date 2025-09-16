"¿Hablas catalán? ¡Porto te necesita!": Una empresa portuguesa busca catalanes para trabajar

No es habitual que para un trabajo fuera de Cataluña sea necesario el catalán. Sin embargo, una empresa portuguesa ha lanzado un anuncio en el que busca personas que hablen catalán para trabajar en Porto. "¿Hablas catalán? ¡Porto te necesita!", titula el anuncio.

En la oferta de trabajo, la empresa Transcom Portugal, que ofrece un puesto de atención al cliente en catalán, asegura que la vida en Porto es "aproximadamente un 17% más económica que en Barcelona", y ofrece un contrato indefinido a jornada completa.

Además, para que el traslado a la ciudad portuguesa sea más cómodo, la empresa bonificará los gastos de viaje a la ciudad, un mes de transporte público y alojamiento durante los dos primeros meses. Entre otros requisitos está el de tener "dominio nativo o nivel alto de catalán", y el trabajo requerirá atender clientes a través de diferentes canales en catalán y castellano.