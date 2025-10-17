Ada Colau ficha como tertuliana en TV3 tras el viaje con la Flotilla y con un vacío de poder en BComú

Después de casi un mes embarcada en la Flotilla rumbo a Gaza, ser intervenida por el ejército israelí y volver repatriada a España, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto al primer plano de la actualidad catalana estrenándose como tertuliana de TV3 en el programa Els Matins.

En su primera aparición, este mismo miércoles, Colau protagonizó un tenso debate con el exconcejal del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz, sobre el plan de paz en Gaza. En la intervención, Colau evitó responder a una pregunta de Díaz sobre si considera a Hamás una organización terrorista, y se limitó a decir que condena "cualquier asesinato de personas civiles indefensas, donde sea y por parte de quien sea".

Vacío de poder en BComú

La vuelta al primer plano televisivo de Ada Colau coincide con un vacío de poder en Barcelona en Comú, partido del cual la exalcaldesa fue líder durante muchos años. Otro día, Ada Colau también protagonizó un momento tenso durante el programa con otro exconcejal, en este caso de Junts, Ramon Tremosa, precisamente a raíz de una pregunta sobre si Colau volvería a presentarse como candidata en las próximas elecciones municipales.

Concretamente, Tremosa le dijo que si se volvía a presentar, un juez podría acusarla de malversación por no reintegrar el coste "de su rescate de la Flotilla". Sin embargo, Colau no confirmó ni desmintió si repetirá como candidata, y evitó responder la pregunta.