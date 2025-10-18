Un hombre, a punto de ser arrollado tras tirarse a las vías del metro de Barcelona

Un hombre protagonizó un episodio de extrema tensión en una estación del metro de Barcelona al lanzarse a las vías en el momento preciso en que un tren se aproximaba a la estación. Los hechos tuvieron lugar durante la hora de mayor afluencia de viajeros, lo que multiplicó la alarma entre las personas presentes en el andén.

La escena, registrada en video por testigos, muestra los segundos de incertidumbre y desesperación mientras el vehículo se acercaba sin posibilidad de detenerse a tiempo. La situación paralizó la actividad en la estación y forzó la interrupción temporal del servicio en esa línea, generando retrasos en la red de metro.

Afortunadamente, y en el último instante, el individuo decidió y logró apartarse del camino de las ruedas justo antes de que el convoy llegara al lugar donde se encontraba. Inmediatamente después, el personal de seguridad actuó para ponerlo a salvo y prestarle la asistencia necesaria.