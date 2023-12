Balcells reclama a Sanidad una subida de la categoría profesional de las enfermeras

Tras dos días de huelga y movilizaciones por parte de las enfermeras de la sanidad pública catalana, con un seguimiento del 36% el primero de ellos y del 15% el segundo, el conseller de Salud, Manel Balcells, salió en defensa del tercer acuerdo del Instituto Catalán de Salud, firmado el pasado 22 de noviembre, el cual pese a que él lo califica de "muy bueno", ha generado la reacción de CATAC y otros sindicatos minoritarios que lideran la protesta.

Para Balcells, dicho acuerdo, "que han firmado tanto UGT como CC.OO., SATSE y el Sindicato de Médicos, no así CATAC y otros sindicatos minoritarios que no estaban en la mesa de negociación", "es un buen acuerdo que equilibra allá donde había más desequilibrios", de manera que éste, de por sí, no justifica el descontento de los convocantes de la huelga.

A su entender, el malestar no es una “cuestión solo de dinero” y al respeto el conseller señalaba que “se ha destinado a este tercer acuerdo 320 millones de euros, lo que supone la subida más grande que ha habido nunca en un convenio”, sino que “hay una falta de reconocimiento, sobre todo en enfermería de la Primaria, y cansancio.” “Hay una reivindicación histórica respecto a tener una categoría profesional acorde con la categoría académica”.

Cambio de categoría

En este sentido, Balcells recordaba que los profesionales de la enfermería pertenecen a la categoría profesional A2 y reclaman pasar a la A1, mientras que los técnicos superiores piden dar el salto de la C1 a la B y los técnicos en cuidados de auxiliar de enfermería (TCAI) esperan pasar de la categoría C2 la C1. Además, los administrativos aspiran a ser considerados administrativos sanitarios. Esos cambios de categoría irían acompañados del complemento salarial adecuado la categoría.

Sin embargo, el conseller indicaba que “el cambio de las categorías profesionales no es competencia de la Generalitat de Catalunya, sino del Estado”, sin embargo se comprometió a trabajar en favor de ese cambio. “En el tercer convenio ya se observa el trabajar para que esté reconocido”, apuntaba y definía varias líneas de acción para conseguir que desde el Gobierno se reconozca ese cambio de categoría profesional.

Trabajar por el reconocimiento

En primer lugar, está prevista una reunión bilateral entre el gobierno catalán y el Ministerio de Salud para abordar diversos temas y uno de los que esperan poner sobre la mesa es precisamente éste. Además, esta asunto también se puede tratar en la Comisión de Recursos Humanos y en este sentido, Balcells tiene la “intuición de que éste no es solo un problema de Cataluña, sino que lo comparten otras Comunidades Autónomas”.

Otra vía a través de la cual el gobierno catalán tiene capacidad para hacer presión en favor de la aprobación de los cambios de categoría profesional es mediante el grupo parlamentario de ERC.

Por último, existe otra herramienta para abordar el tema de las mejoras salariales de estos profesionales como es mesa de harmonización de convenios, que tiene prevista la creación de grupos de trabajo por categoría profesional para tratar este asunto.

"Activaremos estos grupos con más urgencia para que empiecen a trabajar, porque hay colectivos profesionales que nos se sienten reconocidos", indicaba al respecto el conseller, quien si bien aseguraba que "no se va a tocar el convenio", también reconocía que "hay opción de cambios para que haya mejoras".

Paralelamente a todas estas acciones, Balcells prevé una “intensificación del diálogo con los representantes de los profesionales de enfermería, tanto del Consejo de Colegios de Enfermeros y Enfermeras de Cataluña, como las sociedades científicas vinculadas con enfermería y todos los colegios de enfermeras de Cataluña. “Es un diálogo que ya tenemos pero que hay que intensificar”, aseguraba

En definitiva, la voluntad del conseller es la de que, “más que se desconvoque la huelga, desaparezca el malestar de estos profesionales, que viene ya de lejos” y para ello desde Salud “se apretará para que haya ese reconocimiento a enfermeras, técnicos superiores, TCAI...y se les suba de categoría”, porque a su entender eso permitirá que el conjunto de profesionales trabajen conjuntamente, sin mirarse de recojo”. “Nadie puede trabajar sin el resto de categorías profesionales”, insistía,

Pero para que ello pueda ser una realidad, no solo es necesario que el Ministerio de Sanidad reconozca los cambios de categoría solicitados, sino que, además, éstos “deben ir acompañados de una dotación económica”, destacaba Balcells