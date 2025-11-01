Barcelona cambia de color: pasa del naranja al blanco. Este es el motivo que da el Ayuntamiento

Cualquiera que se imagine una estampa nocturna de la ciudad de Barcelona lo hará con sus calles iluminadas de color naranja. Sin embargo, según anuncia el Ayuntamiento de la capital catalana, esto cambiará en los próximos años, pues Barcelona cambiará del naranja al blanco las luces de sus calles.

Así lo explica a través de un vídeo la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, quien afirma que "en Barcelona estamos cambiando las luces naranjas por luces LED de color blanco". La concejal asegura que "la luz blanca es más parecida a la luz del día, y nuestros ojos perciben mejor los detalles en la calle".

Además, Bonet explica que "la luz blanca ayuda a mejorar la sensación de seguridad, especialmente entre las mujeres".

Concretamente, la teniente de alcalde asegura que el 40% de los 160.000 puntos de luz que tiene Barcelona ya cuenta con luz blanca, y de aquí dos años, la cifra subirá al 60%.