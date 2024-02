Barcelona cierra el 25% de las duchas en instalaciones municipales y las prohíbe a los equipos federados

La entrada en fase de emergencia por sequía viene acompañada de nuevas restricciones en el consumo de agua de las instalaciones deportivas municipales. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido cerrar el 25 % de las duchas disponibles en todos los equipamientos deportivos de titularidad municipal, a partir de este viernes. Sin embargo, se otorgan unos días de margen para que las instalaciones puedan implementar esta medida, con la intención de que a mediados de la próxima semana esta restricción ya pueda estar plenamente en funcionamiento.

Además, el Ayuntamiento ha prohibido el uso de las duchas a los equipos federados después de los entrenamientos. De esta manera, solo podrán ducharse en las instalaciones municipales al terminar los partidos. Y en cuanto a los campos, solo se podrán regar con agua regenerada o freática con un mínimo imprescindible.

A partir de hoy, los espacios verdes se regarán sólo con agua freática en Barcelona y el mínimo necesario para garantizar la supervivencia del arbolado. El agua freática llega a algunos espacios a través de tuberías y otros 25, hasta ahora, los servicios municipales la llevaban en camiones cisterna. La idea es que ahora se lleve también a otros 125 espacios.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha asegurado que la ciudad está haciendo los deberes, pero que no hay que bajar la guardia, que debe seguir ahorrándose e invirtiendo para, por ejemplo, extender la red de agua freática.

El consumo de agua en Barcelona se sitúa por debajo de los 200 litros que se establecen como máximo en emergencia. En concreto, se consumen 163 por persona y día si contamos tanto los usos domésticos como la actividad económica y recreativa. Si hablamos sólo de consumo en los hogares, es de 99 litros por persona y día.

Según Josep Viladot, presidente de la Asociación Catalana de Gestores de Instalaciones Deportivas Municipales —Gestiona— este "es un paso adelante en la fase 1 para demostrar que el sector puede implementar medidas que serán eficientes". El objetivo es reducir el 25 % del consumo de agua de las instalaciones, como indica el decreto. Viladot cree que son capaces de cumplirlo y, al mismo tiempo, mantener la actividad económica del equipamiento.

Además de estas medidas, también se inicia una campaña comunicativa en todos los centros con el nombre de "Una ducha, tres minutos", para fomentar el uso responsable de las duchas. Se trata de conseguir que los usuarios estén el mínimo tiempo posible bajo el agua después de hacer deporte. "Estamos instalando dosificadores para que solo bajen nueve litros por minuto, y pulsadores con una duración máxima de 15 segundos", explica Viladot. También se reduce al mínimo indispensable el filtrado del agua de las piscinas para garantizar la normativa.

La patronal de los gimnasios pide ayudas económicas directas para hacer frente a la sequía La patronal asegura que la Generalitat puede limitar el agua que utilizan, pero no puede decirles cómo gestionarla. Además, se monitorizará el consumo de agua de cada instalación para poder hacer un seguimiento exhaustivo de la efectividad y el cumplimiento de todas estas medidas. También se sustituirán de forma progresiva los grifos de lavamanos que no tengan pulsador temporizado por otros nuevos con una duración máxima de 10 segundos, se instalarán aireadores en las duchas y grifos que no los tengan y se reforzará la información a los usuarios.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, espera que la emergencia por sequía que decretó este jueves la Generalitat afecte "lo menos posible" a la actividad económica de la ciudad, y ha pedido no ser alarmista ante esta situación de restricciones del consumo de agua.

"No se tiene que ser alarmista, pero se debe estar muy atento y ser consciente del momento grave que estamos pasando desde el punto de vista del abastecimiento de agua", ha afirmado el alcalde.

Collboni ha pedido un esfuerzo para adaptarse a la situación y ha recalcado que le consta que el sector hotelero lo está haciendo. En la misma línea, ha insistido a la ciudadanía y a los sectores económicos a "reforzar el esfuerzo que ya han hecho históricamente", y ha reiterado que son medidas para responder a una situación excepcionalmente grave.