Ciudadanos vuelve a sus orígenes en Barcelona con desnudos electorales

Anna Grau, la candidata de Ciutadans a la alcaldía de Barcelona, ha diseñado un cartel de campaña llamativo para tratar de destacar en una contienda electoral difícil. Con las encuestas en contra y la posibilidad de que su partido no obtenga representación, Grau ha decidido presentarse en un desnudo parcial que recuerda al que utilizó Albert Rivera en las elecciones al Parlament de 2006. Grau ha asegurado que su objetivo es "transformar" y "dar voz a los que no están representados", y ha prometido renovar los votos con la sociedad catalana.

Aunque las encuestas no son favorables, la candidata se muestra optimista y cree que pueden cambiar las cosas. Ciutadans se presentó por primera vez en 2006 con un llamativo cartel electoral que incluía un desnudo completo de Albert Rivera acompañado de un mensaje que destacaba la importancia de las personas por encima de cualquier otra consideración .

Según la alcaldable naranja, su partido nació para "transformar" y para "dar voz a los que no estaban representados" ni "por la política del 3%", ni "por la falsa izquierda" ni por "una derecha fallida". Y asegura que este sigue siendo su objetivo. A pesar de que las encuestas no dan buenos augurios a la formación -situándoles lejos del mínimo del 5% de votos para obtener representación-, la candidata se ha mostrado optimista y cree que lo pueden revertir de cara al próximo 28 de mayo. "Tenemos que levantar esto, podemos levantar esto y vamos a levantar esto", ha zanjado Grau.