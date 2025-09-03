El año pasado se evitaron 125 muertes por sobredosis de drogas en Cataluña

La conselleria de Salud de la Generalitat ha presentado hoy los datos de consumo de drogas en Cataluña. En el informe, el Govern celebra que las cifras "consolidan el modelo catalán como referente internacional en políticas de reducción de daños".

Según los datos, Cataluña evitó la muerte por sobredosis en 125 casos durante 2025. La "rápida y eficaz" intervención en espacios de consumo supervisado pudo salvar la vida en los casos mencionados. El informe del departamento añade que el año pasado se registraron 140.717 consumos sin ninguna defunción.

Las víctimas

En cuanto al indicador de mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, los datos muestran que el 87% de las muertes por sobredosis presentaron un patrón de policonsumo. Además, la conselleria afirma que la sustancia más presente en estos casos fue la cocaína, con el 56% del total, seguida de los hipnosedantes en un 55%, el alcohol en un 51% y los opioides en un 41%.

Además, el perfil más habitual de estas víctimas es un hombre (76%) de 48 años de edad. La mayoría de las muertes (71,6%) se produjeron en el interior del domicilio, lo que según la conselleria, "subraya la importancia de formar a las personas convivientes en primeros auxilios y detección precoz".

La Generalitat recordó también que desde la puesta en marcha del Programa de Prevenció de la Sobredosi en 2009, se han formado más de 16.500 personas en la identificación y respuesta ante una sobredosis, y se han distribuido 17.200 viales de naloxona, el medicamento para el tratamiento de la sobredosis por opioides.

Este año el departamento "intensificará" las acciones de sensibilización por todo el territorio catalán, con talleres, materiales informativos y acciones comunitarias para promover la prevención e intervención precoz.