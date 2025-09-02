Cataluña pone en marcha el Pacto Nacional por la Industria

El Govern ha aprobado la puesta en marcha del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030 y creará cinco grupos de trabajo para abordar su contenido, según queda recogido en uno de los acuerdos del Consell Executiu de este martes.

El pacto pretende sentar las bases para la prosperidad y la competitividad sostenible e incorporar las últimas tendencias en política industrial, con el objetivo final de hacer efectiva una reindustrialización verde y digital, competitiva y resiliente.

Con el objetivo de concretar este acuerdo y aplicar una visión a largo plazo, la voluntad de la Generalitat es buscar "un consenso amplio" con las fuerzas políticas, los agentes económicos y sociales y otros agentes implicados.

Así, los grupos de trabajo incluirán representantes de la Generalitat, de los agentes económicos y sociales, de instituciones y de entidades, así como expertos en diferentes ámbitos, mientras que el trabajo con las diferentes fuerzas políticas se realizará en la Comisión de Empresa y Trabajo del Parlament.

El documento final deberá definir un número reducido de actuaciones "que sean transformadoras y que tengan una dotación presupuestaria adecuada".