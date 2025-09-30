Charlie Cunningham actuará el 26 de febrero en el Cruïlla Hivern 2026

El cantautor británico Charlie Cunningham actuará el 26 de febrero en la sala La Paloma de Barcelona, en el marco del festival Cruïlla Hivern 2026.

El cantautor británico ofrecerá una propuesta "con ecos de folk, minimalismo y texturas ambientales", de letras introspectivas y un estilo de guitarra delicado, informa el festival en un comunicado de este martes.

El Cruïlla Hivern 2026 tendrá también actuaciones de Julieta (13 de febrero, Sant Jordi Club), Goran Bregovic (26 de febrero, Hivernacle del Poble Espanyol) y Suede (25 de marzo, Razzmatazz).