Un ciudadano llama a los Mossos y al teléfono de emergencias 112 porque la carta de una hamburguesería no estaba en catalán

Xavier Dengra i Grau explicó lo sucedido en su cuenta de Twitter sin imaginarse la polémica que iba a suscitar. Relató este pasado domingo que había acudido a la hamburguesería Vicio de Barcelona, situada en Vía Augusta, y donde no encontró ningúna carta en catalán para poder hacer su pedido. "Hemos pedido la hoja de reclamaciones y no la tenían", ha explicado, añadiendo que llamaron a los Mossos y después al 112 un par de veces: "Después de más de 30 minutos esperando no se han presentado".

Lejos de pretender desistir en su protesta, el usuario y sus acompañantes decidieron contactar con las autoridades pertinentes, que en el caso de Barcelona corresponde a los Mossos, pero ante la falta de respuesta pasaron a contactar con la Guardia Urbana de la ciudad. Al comunicarle esta que no es materia de su competencia, se le derivó al 112, por lo que finalmente intentaron así solicitar la asistencia de los servicios de emergencia.