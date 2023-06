Las comadronas del Hospital del Mar forman en mindfulness a las embarazadas para mejorar su bienestar

El embarazo y postparto pueden llegar a ser momentos emocionalmente complicados, durante los cuales la prevalencia de los trastornos mentales es elevada. De hecho, en Cataluña, casi una de cada cinco mujeres ve comprometida su salud mental durante estos periodos, con especial protagonismo de afectaciones como la depresión y ansiedad. Todo ello puede, además, impactar en la salud física de la gestante, dando lugar a patologías como la preeclampisa, así como también en la del bebé, favoreciendo la prematuridad y el bajo peso al nacer.

Asimismo, un malestar emocional y mental de la madre aumenta el riesgo de afectaciones en el neurodesarrollo del neonato, ya que impacta en la relación entre ambos y los atenciones que ella puede prestar al bebé. En este sentido, Georgina Picas, comadrona y jefa de la atención a la salud sexual y reproductiva del PASSIR del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital del Mar, recuerda que "el embarazo es un momento vital, de muchos cambios, en el que las mujeres pueden sentir malestar, como miedos o estrés, y puede producirse un incrementos de trastornos como la ansiedad y la depresión". "Además, es un periodo en el que hay que hacer especial atención con la toma de fármacos y fitoterapia", señala Picas, quien, por otra parte, destaca que "pese a ser un momento de muchos cambios y emociones a flor de piel, también es un momento único en la vida para cambiar hábitos de vida, para hacer estilos de vida más saludables, ya que la mujer está muy centrada en intentar comer bien, hacer ejercicio, no tener hábitos tóxicos... y por eso es un buen momento para introducir estilos de vida saludables".

En este contexto es donde toma relevancia la práctica del mindfulness, sobre la que "la evidencia científica nos dice que tiene efectos sobre la reducción del estrés, de la ansiedad y depresión, así como en la calidad del sueño. También se han demostrado beneficios específicos sobre la mujer embarazada, porque se ha visto que mejora la salud de la madre y, en consecuencia, también la del bebé", indica Picas. De hecho, estudios recientes ponen de manifiesto que, en el contexto del embarazo y el postparto, el mindfulness reduce en un 29% el número de bebés nacidos con bajo peso y en un 26% la incidencia de complicaciones como la preeclampisa o la muerte perinatal. En la misma línea, existen a día de hoy experiencias en países como Inglaterra, Canadá o Australia que confirman los buenos resultados de esta práctica entre las mujeres embarazas y aquellas que recién han dado a luz.

Protagonismo de la comadrona

Por todo ello, el Hospital del Mar ha apostado de forma pionera en España por la puesta en marcha de un programa de mindfulness para las mujeres gestantes que son atendidas por el propio centro o bien por los centros de atención primaria vinculados (PASSIR) con el objetivo de promover el bienestar mental y emocional de las mismas, lo cual repercutirá sobre la calidad de la atención que éstas puedan ofrecer a sus bebés, con un impacto positivo también par la salud de los recién nacidos.

En este sentido, se ha formado en esta técnica a nueve comadronas del Servicio de Obstetricia y Ginecología para que tengan capacidad y estén acreditadas para enseñar el mindfulness a las pacientes y ésta es una de las principales particularidades de esta iniciativa, ya que, si bien día de hoy ya existe una oferta de mindfulness para embarazadas, nunca antes ésta se ha articulado en torno a la figura de la comadrona, que, en palabras de Picas, "es la profesional que más conoce la maternidad, que sabe más de qué trata el embarazo, el parto y el postparto y es la que está más cerca de la mujer durante su embarazo".

Así las cosas, el programa ofrece la formación en técnicas de mindfulness a las mujeres embarazas a través de tres vías: en las consultas individuales con la comadrona, a la que vistan una media de ocho veces durante el embarazo, en los grupos de preparación al nacimiento y el postparto o bien, en un grupo creado específicamente para dotar a estas mujeres de técnicas propias del mindfulness. Sobre este último, Picas indica que "que se concreta en sesiones semanales de dos horas y media de duración durante ocho semanas, que se complementan con una serie de ejercicios que las participantes deben realizar en casa".

Atención plena en el presente

Ester, que se encuentra en la 28ª semana de gestación, es una de esa veintena de embarazadas que acuden semanalmente al taller de mindfulness que ofrece el Hospital del Mar y agradece la formación que está recibiendo puesto que ésta le va a permitir "saber identificar aquellas emociones de miedo o angustia que pueden desembocar en ansiedad o estrés para reconocerlas, saber que están allí y que son normales y, sobre todo, gestionarlas y abordarlas" para evitar llegar a una situación de malestar emocional o trastorno de salud mental. "Saber racionalizar el estrés, la ansiedad o el miedo, ver que son emociones primitivas, que no son malas, para tener la capacidad de canalizarlas y aprender de ellas es algo muy bueno", añade Ester, quien comenta que, en su caso, fue "la comadrona del taller de yoga en el que participo y que también ofrece el hospital la que me propuso apuntarme al taller de mindfulness y posteriormente me volvió a hablar sobre el tema la comadrona que me hace el seguimiento del embarazo".

Al respecto, Picas comenta que "en este curso tratamos de dar a las embarazadas técnicas para una atención plena, para que estén centradas en el momento presente, en lo que están haciendo, algo complicado en un mundo que justamente nos lleva a lo contrario". "Así, por ejemplo, les pedimos que cuando estén en casa, cepillándose los dientes, puedan estar centradas en esta actividad y lleguen incluso a sentir lo que están haciendo", indica la comadrona, quien al respecto señala que "con estas técnicas de mindfulness, lo que buscamos no es solo la ausencia de enfermedad en estas mujeres, sino también el bienestar emocional y eso no solo les puede ayudar durante el embarazo y el postparto, sino incluso también durante el parto, un momento muy intenso para ellas, en el que estar centradas y controlando la respiración, les ayuda".