Comín estudia pedir cautelares al TJUE ante su inminente pérdida de inmunidad

El líder de Junts en la Eurocámara, Toni Comín, pedirá medidas cautelarísimas a la Justicia europea para poder ocupar el escaño obtenido en las europeas de junio -y conservar así la inmunidad asociada- cuando se confirme que en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, el próximo 16 de julio en Estrasburgo (Francia), no recibirá las credenciales y su escaño permanecerá vacante al no figurar su nombre en la lista oficial de eurodiputados españoles comunicada por la Junta Electoral Central (JEC).

El propio Comín avisó en los últimos días en declaraciones a la prensa que demandará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la presidenta del Parlamento Europeo, la popular Roberta Metsola, si no se le reconoce como eurodiputado desde el inicio de la X legislatura y también avanzó que solicitará medidas "cautelarísimas" que, espera, se decidan en días. El exconseller huido de la justicia española a Bélgica desde 2017 se apoya en la opinión del Abogado General de la UE que le respalda a él y al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su recurso de casación contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerles inicialmente el escaño en la legislatura anterior, aunque sí les fue reconocido meses después, en enero de 2020. Esa opinión del abogado, no obstante, no es vinculante para el Alto Tribunal europeo, que dictará sentencia definitiva el 26 de septiembre; por lo que desde la Eurocámara deslizan que es poco probable que Metsola tome ninguna decisión hasta conocer un pronunciamiento de Luxemburgo.

El recurso rebate una primera sentencia europea en la que el Tribunal General de la UE concluyó que el Parlamento Europeo se extralimitó al reconocer como eurodiputados a Puigdemont y Comín en 2020 porque el presidente de la institución sólo podía tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

El viernes se cumplió el plazo de cinco días que dio la JEC para que los eurodiputados electos que no acudieron el lunes al Congreso de los Diputados a acatar la Constitución cumplieran este requisito, algo que sí hizo en los días siguientes una eurodiputada socialista que no pudo estar presente el primer día, pero que Comín no ha realizado porque defiende que viajar a España para jurar o prometer la Carta Magna no es requisito esencial para ocupar el escaño.

La Eurocámara, por su parte, se limita a "tomar nota y acatar" la información remitida por la Junta Electoral Central con la lista oficial de eurodiputados españoles (60 de los 61 que le corresponden a España), según fuentes parlamentarias que recalcan que la institución se limita a actuar en base a la información remitida por el Estado miembro.

El Parlamento Europeo, además, considera que Comín sí goza de inmunidad para viajar a Madrid a cumplir el trámite de acatamiento de la Constitución sin ser detenido; si bien esa inmunidad, apuntan las fuentes consultadas por Europa Press, dejará de ser efectiva en la medianoche del 15 de julio. El político independentista será hasta ese momento eurodiputado saliente y, además, el TJUE en su sentencia de diciembre de 2019 sobre el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, dictó que la inmunidad parlamentaria se obtiene desde la proclamación oficial de los resultados, lo que le permitía viajar a acatar la Constitución.