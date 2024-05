El constitucionalismo se conjura contra el PSC en Barcelona: «Mentirosos»

Ayer se presentó en Barcelona el manifiesto «Por un voto constitucionalista sin engaños» ante la presencia de destacadas figuras del ámbito jurídico, político, empresarial y mediático de toda España, que exigen no considerar constitucionalista a la candidatura socialista de Salvador Illa de cara a las elecciones catalanas del próximo domingo. Este escrito fue impulsado por la prestigiosa jurista y catedrática catalana Teresa Freixes, el exdirigente socialista en el País Vasco Nicolás Redondo Terreros, la exvicepresidenta de Sociedad Civil Catalana Miriam Tey, el periodista Sergio Fidalgo y el empresario Joaquín Villanueva; y al mismo se han ido adhiriendo a través de su firma otras tantas personalidades «de distintos ámbitos y distintas ideologías», como se recordó en el acto, entre cuyos nombres destacan César Antonio Molina, Antonio Resines, Francesc de Carreras, Fernando Savater, Rosa Díez, Iñaki Arteta, Tomás Guasch, Albert Boadella, Félix Ovejero, Adolfo Suárez Illana, Maite Pagazaurtundúa, Joaquín Leguina, Alejo Vidal-Quadras, Andrés Trapiello, Juan Pablo Fusi, José Luis Corcuera, Esperanza Aguirre, Arcadi Espada, Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Arenas, entre otros tantos.

El acto, que tuvo lugar en el hotel NH Constanza de la capital catalana, fue conducido por el exdiputado autonómico de Ciudadanos, escritor y profesor Antonio Robles, que dio paso a Freixes y a Redondo Terreros, que lejos de los eslóganes y las proclamas de los mítines, habituales estas semanas en Cataluña, condujeron el debate desde la reflexión. Tanto en el manifiesto como en la propia ponencia se llegó a la conclusión de que las elecciones catalanas tendrán un «gran impacto» en la política nacional, subrayando que «los independentistas nunca han tenido fuerza ni capacidad para lograr la quiebra de la nación española, pero en determinados momentos de la historia han sido capaces de cercenar las experiencias democráticas de los españoles, y uno de estos momentos es ahora». En esta misma línea, los promotores de este manifiesto consideran que la imagen de moderación que ofrece el PSC no se corresponde con «lo que realmente hacen cuando gobiernan». Según Freixes, «el voto a Illa es un regalo a los partidos secesionistas para que hagan lo que quieran», pues considera que «el PSC no es un partido constitucionalista, nos abandonó por 7 votos».

Redondo Terreros, asimismo, criticó que en esta campaña «no se está hablando de lo que se debería hablar, que es la ley de amnistía». Esta norma, que se aprobará próximamente, es para el exdirigente socialista «un golpe a la Constitución de 1978». «Estamos muy cerca de la autodeterminación, no les quepa la menor duda, la posibilidad de un referéndum en Cataluña es sólida», insistió el político, que concluyó su discurso argumentando que «los derechos que no son de todos no son derechos, son privilegios». Freixes, por su parte, empezó solicitando «al resto de los españoles que no nos dejen solos», pues alerta que «el procés se ha trasladado al resto de España». «Todos los que discrepamos de lo que está haciendo el Partido Socialista somos la fachosfera», lamentó la jurista, que considera que «tal como están las cosas, da la sensación de que avanzamos en la destrucción de nuestro sistema democrático y nos convertimos en algo que se parece más a la autocracia».

El manifiesto y sus impulsores consideran que la amnistía y los indultos han conseguido hacer olvidar lo que sucedió en otoño de 2017, que consideran «muy grave». «Sin el Rey no se hubiera podido hacer frente al golpe, y entonces el Tribunal Constitucional todavía no estaba colonizado», ironizó Freixes, que tildó de «mentirosos» a los socialistas: «Por sus hechos les conoceréis, como dice la Biblia», explicó. En cuanto a las elecciones, más allá de resaltar que el PSC «no es un partido constitucionalista», no se pidió el voto para ningún partido concreto. El único llamamiento que se hizo desde la tribuna de la sala fue «seguir dando apoyo al manifiesto para que se siga firmando y que pueda llegar a más gente». Un requerimiento que contó con el apoyo de representantes tanto del Partido Popular -la candidata a las europeas, Dolors Montserrat, y su homólogo en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera- como de Ciutadans -el candidato a las catalanas del 12-M, Carlos Carrizosa, y el de las europeas, Jordi Cañas-.