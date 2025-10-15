Cuando Jim Morrison pintó para Lorca

El rey lagarto. El jinete en la tormenta. Hay muchas maneras de referirse a él, a Jim Morrison, no solamente el líder de The Doors, una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, sino también una de las grandes voces líricas de los años 60 y 70. A ello se le suma que Morrison era un gran lector, incluso de algún autor cercano a nosotros.

Una prueba de ello es uno de los escasísimos dibujos originales conocidos del músico, una acuarela que nos remonta a los años de Morrison como estudiante en la Univerisdad Estatal de Florida, en Tallahassee, donde demostró ser un lector voraz de todo cuanto caía en sus manos, desde los clásicos como Plutarco, pasando por autores franceses como Baudelaire, su querido Rimbaud, Balzac, Cocteau o Camus, así como contemporáneos suyos, especialmente los nombres de la llamada generación “beat”, como Kerouac, Burroughs o Ferlinghetti. En todo ese acopio de libros también estaba Federico García Lorca, concretamente su última tragedia: “La casa de Bernarda Alba”.

Que el futuro autor de “Riders on the Storm” leyó esa obra lo demuestra una acuarela que sale ahora a subasta en Sotheby's con una estimación de 40.000 dólares. Lo que vemos es el interior de una casa, casi como un decorado, probablemente con la intención de recrear la casa en la que Bernarda vivía encerrada con sus hijas y la criada. Para que no hubiera dudas, el propio Morrison anotó abajo “The House of Bernarda Alba” y “Garcia Lorca”.

La acuarela de Morrison para Lorca Sotheby's

No es la única huella lorquiana en el líder de The Doors. Existe un pequeño poema titulado “The Andalusian Bitch” (“La puta andaluza”) que en su momento se dijo estar basado en el concepto lorquiano del duende, aunque es una interpretación algo forzada. En realidad la breve composición, en su día propiedad del desaparecido coleccionista Jordi Tardà, es una referencia a la película “Un perro andaluz” de Buñuel y Dalí donde los dos amigos mencionaban explícitamente no pocas referencias a un camarada común de la Residencia de Estudiantes llamado Federico García Lorca.

Curiosamente, unas pocas semanas antes de su inesperada muerte, Jim Morrison y su paciente pareja Pamela Corson viajaron a Granada con la intención, como así fue, de visitar la Alhambra, inspirados por el libro de cuentos de Washington Irving. ¿Y si también lo hizo para conocer la ciudad de aquel a quien había dedicado una acuarela años atrás?