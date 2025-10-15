Junqueras insta a Turull (Junts) a unirse contra Sánchez y trabajar "juntos" contra la subida de cuotas de autónomos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha instado al secretario general de Junts, Jordi Turull, a trabajar "juntos" contra la propuesta del Gobierno central de subir las cuotas de autónomos en 2026.

Así se ha pronunciado el dirigente republicano este miércoles en un mensaje en 'X', en respuesta a otro mensaje de Turull en el que aseguraba que votarán en contra de esta subida: "Basta de freír a impuestos a las clases medias y trabajadoras catalanas", ha añadido.

Por su parte, Junqueras también le ha propuesto defender conjuntamente la financiación y el transporte público en Catalunya: "Cuanta más fuerza tengamos defendiendo el país, más avanzará Catalunya".