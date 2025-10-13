La DANA llega a Tarragona y genera el caos: colegios cerrados, trenes interrumpidos y carreteras cortadas

El temporal que azota el sur de Tarragona ha provocado un auténtico colapso en la provincia. Cinco comarcas —Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Terra Alta— han suspendido las clases este lunes, se han cerrado juzgados, cortado carreteras y líneas de tren, y el 112 ha recibido casi 2.000 llamadas en menos de 24 horas por las lluvias torrenciales.

La situación ha llevado a la Generalitat a activar el plan Inuncat en fase de emergencia, la máxima alerta por inundaciones. El presidente Salvador Illa ha advertido desde Tortosa que “esto no ha terminado” y ha pedido no bajar la guardia ante el riesgo de nuevos episodios de lluvia intensa a lo largo del día.

Cierre de escuelas y suspensión judicial

El Departament d’Educació ha suspendido las clases en todas las comarcas afectadas, una medida que deja sin actividad a más de 50.000 alumnos. La presidenta del TSJC, Mercè Caso, también ha ordenado suspender toda la actividad judicial en los juzgados de Amposta, Tortosa, Gandesa y Reus “para evitar desplazamientos y riesgos innecesarios”.

Los Servicios de Emergencias 112 han gestionado 1.950 llamadas y 1.487 incidencias, especialmente en el Montsià, donde se concentran el 75% de los avisos. Los municipios más afectados son Amposta, Alcanar, Tortosa y La Ràpita, donde varias calles han quedado anegadas.

Carreteras cortadas y problemas en el transporte

Siete carreteras permanecen cortadas por inundaciones: la N-340 en Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa y las vías locales TV-3408, TV-3317, TP-3311, TV-3421 y TV-3443, según el Servei Català de Trànsit. En la AP-7, un carril por sentido sigue cerrado por tareas de limpieza, con retenciones de hasta seis kilómetros.

También se han registrado afectaciones en las líneas de tren de la red de cercanías y regionales. La circulación entre Tortosa y L’Aldea se encuentra interrumpida por acumulación de agua en la vía.

“Seguimos en situación de emergencia”

“No damos por finalizado el episodio”, ha insistido Illa, que ha pedido evitar los desplazamientos y extremar la precaución en los municipios más afectados. Los equipos de Protecció Civil y los Bombers trabajan desde primera hora para evaluar los daños en infraestructuras y viviendas.

El Govern centra ahora sus esfuerzos en recuperar la normalidad y reparar los desperfectos provocados por las lluvias más intensas del año.