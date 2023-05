Desokupa convoca una nueva manifestación en Barcelona: "Colau, pinta mal para tí"

La empresa Desokupa, y su fundador y líder, Dani Esteve, vuelven a ser noticia, al haber anunciado una maifestación “contra Ada Colau” el jueves a las 21.00 horas en la plaza Universidad de Barcelona. La concentración llegará tras los tensos días en lo referente a las casas “okupadas” de la Bonanova, el Kubo y la Ruina, que provocaron protestas callejeras de todo tipo.

Además, los “okupas” de la Ruïna han convocado por su parte otra manifestación para hoy, a las 19.00 horas y en la misma plaza citada.

Esteve ha publicado un video para convocar su manifestación. Cita a todos aquellos que estén en contra de Ada Colau “y de lo que ha hecho con nuestra querida ciudad”. “Pásese por la farmacia a por un ‘container’ de Fortasec, que esta semana le va a hacer falta”, concluye refiriéndose a la alcaldesa. Asimismo, asegura que saldrán a la calle “de manera pacífica”.

“Fuentes de los Mossos me acaban de filtrar que se está planteando proceder a mi detención tal como pise Barcelona, no sé si es oficial o no”, ha apuntado en un vídeo, y ha añadido: “Si me quieren detener delante de 200.000 personas, que lo hagan”.

En su momento, Desokupa renunció a intentar el desalojo de las viviendas “okupas” de la plaza Bonanova de Barcelona, como habían anunciado, si bien se manifestaron ante los inmuebles en apoyo a los vecinos que protestan por las ocupaciones.

“No vamos a asaltar nada”, aseguró Esteve. Explicó que tras reunirse con agentes de mediación de los Mossos d’Esquadra, prefirieron modificar sus intenciones iniciales y limitarse a manifestarse pacíficamente en la plaza Bonanova en contra de los “okupas”: “No queremos que haya heridos”.