El director de Rockdelux ve a Rosalía como el mayor fenómeno español desde Julio Iglesias

La mítica revista musical Rockdelux celebra su número 400 con la publicación de un especial con los 400 mejores discos del siglo XXI, una lista de álbumes que en la sección 'Made in Spain' encabeza Rosalía, "el mayor fenómeno en español desde Julio Iglesias", sostiene el director de la cabecera, Santi Carrillo, en una entrevista con Efe. "En el anterior número, en el que celebramos 40 años de la revista, escogimos a 200 personajes culturales de los últimos 40 años en general, y en este optamos por hacer una lista musical más, de las tantas que hemos hecho, seleccionando lo que consideramos que es lo mejor que llevamos hasta ahora del siglo XXI", explica Carrillo sobre este volumen de 200 páginas.

Por primera vez, la revista desgrana la selección por estilos, por lo que los 400 discos se fraccionan entre 'Made in Spain', 'Worldbeat', 'Jazz', 'Synthpop', 'Metal', 'Folk-pop', 'Hip-hop', 'Electrónica' y 'Rock-pop'.

En un mundo en el que la figura del periodista musical como guía ha perdido fuerza ante las redes sociales y plataformas como Spotify o YouTube, Carrillo reivindica la importancia de estos profesionales, dada la "sobresaturación de novedades discográficas". "Se publican tantos discos a la semana que se necesita un prescriptor para que, por lo menos, diseccione lo bueno de lo malo y que esto pueda servir para no gastar tanto tiempo intentando escuchar cosas que igual tampoco te gustan", señala Carrillo.

Aunque Rockdelux dejó de publicar en papel tras la pandemia, todavía lanza dos números especiales al año que sí que imprime, un movimiento que para el director de la revista "no tiene ningún sentido" más allá de ser un "gesto romántico" que pretende perpetuar "la importancia del periodismo visto a la antigua usanza" y "preservar el espíritu en el trasvase al digital".

En cuanto a la línea editorial del medio y la selección de los discos, Carrillo admite que siempre ha buscado "lo oculto, lo underground o lo alternativo más que lo mainstream", aunque también defiende que no renuncian a lo comercial, ya que "la calidad no tiene que ver con ser conocido o desconocido".

El mejor ejemplo de esto es la importancia de Rosalía en la lista, ya que entre los mejores 80 discos españoles del siglo cuela sus tres trabajos, con 'Los Ángeles' en la posición 39, 'Motomami' en segundo lugar y 'El mal querer' a la cabeza. "Rosalía es el fenómeno español por antonomasia, desde los tiempos de Julio Iglesias no se había visto un fenómeno como este a nivel universal", cuenta sobre la catalana el periodista, quien la define como "una gran conocedora del flamenco y una cantaora excepcional, pero con unos argumentos muy contemporáneos, muy de su generación".

En cambio, 'El madrileño' de C. Tangana ocupa el puesto 13, un álbum que Carrillo considera que quería competir con los trabajos de Rosalía o de discos como 'La leyenda del tiempo', de Camarón, o el 'Omega' de Enrique Morente, pero que "no lo consiguió en su globalidad". Rosalía empata a tres con Los Planetas y Nacho Vegas, dos de los artistas que se han erigido como insignias de la publicación. Los granadinos se han hecho con el tercer puesto gracias a 'La leyenda del espacio', mientras que el asturiano ha logrado que su 'Cajas de música difíciles de parar' sea el cuarto mejor trabajo par Rockdelux. "En este disco, Los Planetas cambiaron de registro. Venían del pop-indie muy requetesabido y se enfrentaron al flamenco psicodélico desde un punto de vista muy personal. Abrieron ahí un abanico de posibilidades a otros grupos que han venido después, convirtiéndose en maestros", argumenta Carrillo.

No faltan en la lista 'Unidad de desplazamiento', con gloriosos cortes como 'Un buen día' o 'Santos que yo te pinte'; 'Fuerza nueva', el trabajo de Los Planetas junto a El Niño de Elche, y 'El eje de la tierra', un disco publicado por Jota bajo el paraguas de Grupo de Expertos Solynieve.

Por su parte, Nacho Vegas ha entrado con su "trilogía inicial", que completan 'Actos inexplicables' y 'Desaparezca aquí', tres trabajos enmarcados en una época en la que el asturiano, tal y como recuerda Carrillo, "estaba muy metido en el mundo de las drogas y eso le afectaba a nivel personal, pero al mismo tiempo le daba ideas artísticas muy brillantes que lo convirtieron en un cantautor único y especial".

También aparecen en la lista grupos que se atisban como el futuro del rock, como Carolina Durante o Alcalá Norte, o valores indiscutibles de la música española del siglo XX, que de un modo u otro incursionaron en el XXI, como Vainica Doble, Enrique Morente, Jaume Sisa o Mikel Laboa.

Pese a ser considera la publicación indie de referencia, Rockdelux no ha seleccionado ningún trabajo de Viva Suecia, Arde Bogotá, IZAL o Supersubmarina, grupos que están en lo más alto de las listas de reproducción del género. "No soporto la malbaratación del indie, el convertirlo en una fórmula de más o menos éxito, tendiendo a lo vulgar, a los lugares comunes y al formulismo de funcionario. Por eso no aparecen ninguno de estos grupos, porque para mí no tienen ningún tipo de valor artístico", sentencia al respecto Carrillo.